Los bomberos de Soria garantizan suministro de alimento a ganado aislado por inundaciones en Garray

Sábado, 14 Febrero 2026 17:00

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Soria ha intervenido este mediodía en el término municipal de Garray para garantizar el aporte de alimento a una explotación ganadera cuyos animales permanecen aislados por el agua tras las inundaciones registradas en la zona.

Los bomberos de la capital han trasladado comida hasta el punto donde se encuentran las 35 cabezas de ganado, que continúan en una zona anegada mientras desciende el nivel del agua.

La actuación se está realizando mediante embarcación para el transporte del material y se prevé que los trabajos se han prolongado toda la mañana.

Esta intervención se enmarca en el operativo que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios viene desarrollando desde anteayer como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas

Durante estos días se atendieron varios avisos por riesgo de caída de cascotes a la vía pública debido a las fuertes rachas de viento y, desde primera hora de la mañana siguiente, los efectivos se centraron en distintas actuaciones en Garray.

Entre ellas, se procedió al achique de agua en varios garajes y se llevó a cabo una intervención de mayor complejidad para posibilitar la puesta en marcha de la estación potabilizadora.

Para ello fue necesario el uso de una embarcación tipo zódiac, accediendo a las instalaciones desde la carretera del aeródromo de Tardesillas y atravesando más de 800 metros de zona inundada.

En la actuación de hoy participan un mando y tres bomberos, con dos embarcaciones, una de ellas destinada al transporte de material, y dos vehículos ligeros. El servicio permanece atento a la evolución de la lámina de agua y a posibles nuevas incidencias derivadas del episodio meteorológico.