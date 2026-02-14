1-1-2 ha atendido una media de una llamada cada 33 segundos en 2025

Sábado, 14 Febrero 2026 17:07

A lo largo de 2025, el 1-1-2 ha dado aviso por 351.682 incidentes, 913 de media al día, con un incremento del 5,6 por ciento con respecto al año 2024.

Un año más, las atenciones sanitarias en domicilio (105.405) y en la vía pública (44.227) son los motivos por los que más llamadas se atienden diariamente en el centro de emergencias.

Les siguen los accidentes de tráfico sin heridos, los avisos relacionados con ruidos y molestias y, en quinto lugar, los obstáculos en las calzadas.

Esos 351.682 incidentes trajeron consigo en 2025 el aviso a los organismos de emergencias en 554.938 ocasiones -hay emergencias que han de resolverse entre varios organismos-, de los cuales el 57,1 por ciento requirieron la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los cuerpos de Policía Local.

Le siguen los avisos a Emergencias Sanitarias de Sacyl, con el 33 por ciento y a los servicios de extinción de incendios y salvamento, con el 4,6 por ciento.

A los centros provinciales de mando y al autonómico de Medio Ambiente les correspondió el 3,7 por ciento, mientras que el uno por ciento de los avisos en 2025 fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, el 0,6 por ciento de los avisos generados desde el 1-1-2 se dirigieron a empresas de servicios básicos, como son Adif o las suministradoras de energía o de telefonía.

El reparto de los 351.682 incidentes por provincias es el siguiente:

Incidentes por provincias Provincia Incidentes Valladolid 72.086 Burgos 64.630 León 59.552 Salamanca 53.315 Zamora 23.728 Palencia 21.481 Ávila 20.739 Segovia 19.961 Soria 11.323 Otras CC.AA. 4.867

En cuanto a los tipos de emergencias por los que el 1-1-2 recibió llamadas durante el año 2025, se registró un aumento del 8,5 por ciento en el número de accidentes de tráfico, que pasaron de los 23.414 del año 2024 a los 25.423 en el año 2025.

De ellos, 5.331 fueron con heridos y 463 con personas atrapadas.

En 2025, se produjo un aumento del 18,4 por ciento en el número de incendios, hasta los 7.301, entre ellos 1.314 forestales, 881 en viviendas o 602 de vehículos.

Destaca asimismo el incremento en el número de avisos gestionados por animales muertos, por influencia de las medidas de prevención adoptadas ante la aparición de casos de peste porcina en Cataluña o de gripe aviar. Así, frente a los 757 incidentes por animales muertos en 2024, en el año 2025 se recibieron llamadas por un total de 985 incidentes, lo que representa un incremento del 30 por ciento.

Rescates en montaña

En el lado contrario, cabe señalar una disminución en el número de rescates de montaña en la Comunidad, que pasaron de los 207 del año 2024 a los 188 en 2025, con una reducción del 9,7 por ciento.

Las provincias de Ávila (64) y León (59) acumulan más del 50 por ciento de todos los rescates.

También los incidentes relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, como son las solicitudes de sal o de máquinas quitanieves o los avisos por vehículos retenidos por la nieve en vías de comunicación también se redujeron en 2025, en este caso un 45 por ciento, ya que supusieron 493 incidentes en comparación con los 716 de 2024.

El año 2025 comenzó con una llamada al 1-1-2 por un incendio de cultivo en Honrubia de la Cuesta (Segovia) y terminó con una llamada por un incidente sanitario en un domicilio de Mayorga (Valladolid) dos minutos antes de la medianoche.

El mes con más llamadas atendidas fue agosto, con 111.026, mientras que el de febrero, con 63.896, el que menos. También en agosto se sitúa el día con más llamadas atendidas, en concreto el viernes 15, con 4.228 llamadas. De media, los viernes y los sábados son los días de la semana en que más llamadas se atendieron, pues entre ambos días se juntan el 30,2 por ciento de las llamadas semanales.

El tiempo medio de respuesta en 2025 fue de 6,07 segundos, mientras que el de gestión de la llamada -determinar cuál es la emergencia, dónde ocurre y avisar a los organismos- se situó en un minuto y dieciséis segundos

En cuanto a los organismos de cada sector que más avisos recibieron desde la sala del 1-1-2 en 2025, son los siguientes: