La Junta colabora en octava edición del programa "Empresa familiar en las aulas’"

Sábado, 14 Febrero 2026 16:42

La Junta de Castilla y León y la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ponen en marcha un curso más el programa ‘Empresa Familiar en las aulas’ que, en este curso, llega a su octava edición.

En esta ocasión, la iniciativa alcanzará a cerca de 1.300 estudiantes de 6º de Educación Primaria, 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato.

A través de su desarrollo en una treintena de centros educativos, las empresas participantes darán a conocer el papel y la aportación de la empresa familiar a la sociedad.

El programa se articula a través de charlas impartidas en los centros educativos por miembros de las empresas, que comparten con el alumnado su experiencia y trayectoria, así como la relevancia de valores como el arraigo, el compromiso, el esfuerzo y la continuidad.

Posteriormente, los estudiantes visitan las instalaciones de las compañías, lo que les permite conocer de primera mano su funcionamiento, los distintos perfiles profesionales que las integran.

La iniciativa dio comienzo en diciembre y continúa en distintos centros educativos de toda la Comunidad. A través de charlas, coloquios y visitas a empresas, los estudiantes pueden conocer de primera mano compañías como Cascajares, Cárnicas Iglesias, Zaldi, Naturpellet, Prosol, Gestoría Mays, Castilla Termal y Comercial ULSA. En esta octava edición también participan Aciturri, Florbú e Hiperbaric (Burgos); Tecoi, Cecinas Pablo e Hijolusa (León); Medgón, Tamarraf y Grupo Palausa (Palencia); Jamones Blázquez (Salamanca); Grupo Tejedor Lázaro y El Campo (Segovia); Yllera Bodegas & Viñedos, Aguambiente, ESI Escuela Superior de Diseño, Emilio Esteban, Bodega José Pariente y Audiotec (Valladolid), y Moralejo Selección (Zamora).