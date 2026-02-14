San Esteban de Gormaz sufre la crecida del Duero más fuerte

Sábado, 14 Febrero 2026 17:14

San Esteban de Gormaz, y buena parte de la ribera soriana, ha sufrido este sábado una de sus peores jornadas por la crecida y las avenidas del río Duero, tras el desembalse realizado por la Confederación Hidrográfica del Duero en la Cuerda del Pozo.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha convocado esta mañana, a las 9.45 horas, reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), en la que se ha conocido de manera general la situación actual en la provincia por las inundaciones y, de manera concreta, se ha acordado, a la vista de la información facilitada por el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, proceder al confinamiento o el inicio de desalojo de viviendas en este municipio.

El alcalde sanestebeño ha avisado del corte del puente medieval a primera hora de la tarde de este sábado.

Concretamente, el Centro Coordinador de Emergencias, en coordinación permanente con la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y otras administraciones competentes, han evacuado de sus viviendas a los vecinos que residen más cerca de la cuenca del Duero, desbordado en buena parte de su curso por la ribera soriana.

Para albergar a los ciudadanos que lo necesiten, la Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rambla, conocida anteriormente como escuela hogar, en San Esteban de Gormaz.

Los puntos de mayor conflicto señalados desde el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz en la propia localidad son: la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid (desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero) y en la Carretera de Atauta (desde el cruce de la N-110, hacia la salida de la localidad).

Además, se ha realizado también el confinamiento o desalojo de viviendas (según evolución) por los peligros de la riada o por sus efectos en cortes de acceso por carretera en las localidades de Pedrajas de San Esteban y Soto de San Esteban.

En Pedrajas de San Esteban una vecina con 70 años en el pueblo ha reconocido que es la avenida más fuerte que ha vivido.

Esta situación está pendiente de la evolución de las circunstancias del paso del río Duero por este y otros municipios.

Desde el CECOPI se ha hecho hincapié en el esfuerzo que todas las administraciones deben realizar para estar vigilantes con cualquier necesidad de auxilio que pueda surgir, tanto en el ámbito de los ciudadanos como de sus bienes y se considera necesario seguir solicitando que se extremen las precauciones para evitar incidentes.

Se recuerda que ante la posibilidad de cualquier suceso de inundación hay que notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

El pasado martes día 10 se activó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.