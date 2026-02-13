Curso gratuito de formación digital en Arcos de Jalón, sobre Canva

El Espacio Cultural de Arcos de Jalón será la sede a finales del mes de febrero un curso gratuito de formación digital centrado en el uso de la herramienta Canva, una plataforma cada vez más utilizada para el diseño gráfico sencillo y accesible.

La formación, organizada dentro del programa CyL Digital, está dirigida a todas aquellas personas interesadas en aprender a crear de forma práctica y sencilla postales, anuncios, felicitaciones, currículum, álbumes de fotos y otros contenidos visuales, sin necesidad de contar con conocimientos previos en diseño.

El curso se desarrollará del 24 al 26 de febrero, en horario de 16.00 a 18.30 horas, y tendrá lugar en el Espacio Cultural de Arcos de Jalón.

La actividad es totalmente gratuita, lo que facilita el acceso a la formación digital a vecinos de todas las edades.

Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse a través del teléfono 900 909 752, en la web ayuda@cyldigital.es, o de forma presencial en el propio Espacio Cultural, llamando al 975 32 05 03.

Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Junta de Castilla y León, refuerza la apuesta por acercar la digitalización y las nuevas tecnologías al medio rural, ofreciendo herramientas útiles para la vida personal y profesional.