Serrano resalta compromiso de alcalde venezolano en lucha por libertad y democracia

Viernes, 06 Febrero 2026 14:11

El presidente de la Diputación, Benito Serrrano, ha resaltado en el inicio del pleno de febrero la trayectoria del alcalde venezolano Javier Oropeza Álvarez en su lucha por la libertad y la democracia en su país.

Javier Oropeza Álvarez, alcalde del municipio Torres, Capital Carora, perteneciente al estado de Lara, el segundo municipio geográfico más grande de Venezuela, ha asistido este viernes a la sesión ordinaria de la Diputación de Soria.

Después del proceso electoral del 28 de Julio del 2024, fue perseguido junto a su familia y su equipo de gobierno municipal por el régimen de Maduro y tuvieron que salir del País rumbo a Colombia donde también fueron perseguidos.

Llegó a España hace ocho meses, de los cuales lleva cuatro en Soria.

Actualmente está trabajando con el equipo de María Corina en la lucha por la libertad y democracia. ç

Serrano, en el inicio del pleno, la ha dado las gracias: “No solo por estar aquí, sino por el valor que supone hablar, recordar y volver a atravesar, aunque sea con palabras, una historia que no es fácil”.

La suya no es una historia aislada. Es la historia de miles de venezolanos que han vivido durante años bajo la presión constante, la incertidumbre, el miedo y la desesperación de no saber qué iba a pasar mañana.

La historia de familias separadas, de sueños aplazados y de la lucha diaria por algo tan básico como poder vivir en libertad.

Ahora después de tanto sufrimiento, se empieza a abrir un camino.

Un camino hacia la transición, hacia la democracia y hacia la libertad que el pueblo venezolano nunca dejó de reclamar.

Por eso, ha destacado Serrano, ha querido dedicarle un minuto a darte las gracias por valorar la política local de esta provincia.

"Es un recordatorio de que la libertad siempre merece la pena, de que nunca es tarde para recuperarla y de que las instituciones tenemos la obligación moral de escuchar, acompañar y no mirar hacia otro lado", ha recalcado.