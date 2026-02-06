Diputación desestima el último recurso y aprueba de forma definitiva la ampliación del ATI

Viernes, 06 Febrero 2026 14:04

La Diputación provincial de Soria ha celebrado esta mañana pleno ordinario correspondiente al mes de febrero donde se ha aprobado desestimar el último recurso de reposición presentado contra el acuerdo del pleno de noviembre de 2025 de aprobación definitiva del proyecto de ampliación del aeródromo de Garray.

El pleno aprobó este punto con los votos favorables del Partido Popular y de Vox y la abstención de grupo del Partido Socialista.

La desestimación se basa en: La utilidad pública de la expropiación está acreditada en el expediente. En la necesidad de ocupación de los terrenos afectados, entre ellos la finca de los recurrentes, está acreditada. No se precisa de la autorización de AESA para la ampliación del Aeródromo con carácter previo a la expropiación.

Las variaciones en el proyecto no tienen trascendencia ambiental, por lo que es preciso reiterar el trámite ambiental ya realizado.

No existe ninguna negativa de la Diputación a adquirir de mutuo acuerdo los terrenos, siempre que se realice por el valor que resulte de la aplicación de la normativa. Por último, que las cuestiones relativas al valor de la finca, entre ellos su carácter de regadío, se sustanciarán en la fase de justiprecio.

El pleno ha aprobado continuar la tramitación del expediente expropiatorio en los términos legalmente establecidos, incluida la apertura de la fase de justiprecio y, en su caso, la posibilidad de adquisición por mutuo acuerdo prevista en la Ley.