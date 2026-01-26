Diputación repite en el Salón Gourmet con productos agroalimentarios sorianos

Lunes, 26 Enero 2026 13:11

La institución provincial ha aprobado hoy la participación en la nueva edición del Salón Gourmet, a petición de los empresarios, con un presupuesto de 170.000 euros.

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial reunida esta mañana bajo la presidencia de Benito Serrano ha aprobado la clasificación de ofertas presentadas para participar en una nueva edición de la feria gastronómica Salón Gourmet que se celebrará en Madrid del 13 al 16 de abril.

Se adjudica a la empresa Progourmets SA para que proporcione el stand de la Diputación desde el cual las empresas que acompañen este año a la institución podrán mostrar sus productos, poniendo en valor la variedad y la calidad de la gastronomía soriana, por un presupuesto de 170.000 euros, IVA incluido.

Benito Serrano ha destacado que son los propios empresarios agroalimentarios sorianos los que indican sus preferencias a la hora de llevar sus productos a estas ferias, en función de sus intereses por abrir o consolidar nuevos mercados, donde acompaña la Diputación provincial en su compromiso de seguir potenciando uno de los sectores económicos más importantes de la provincia.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado tres proyectos de mejora de carreteras provinciales redactados por los ingenieros de la Sección de Vías y Obras, con un presupuesto total de 1.350.465 euros.

El más elevado corresponde al proyecto de refuerzo del firme de la carretera provincial, entre los puntos kilométricos 0,000 al 9,960; de la SO-615 en Huérteles a SO-650 en San Pedro Manrique con un presupuesto de 945.240 euros.

El segundo es el proyecto de refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-3107, entre los puntos kilométricos 23,200 al 26,625; de entronque SO-P-3247 y N-2, en Arcos de Jalón; SO-P-3209, entre los puntos kilométricos 0,000 al 1,510 de SO-411 en Layna a SO-P-3209 con un presupuesto de 335.000 euros.

Y por último el proyecto de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-1235, entre los puntos kilométricos 0,000 al 0,950; de la SO-P-1102 a Ventosa de San Pedro con un presupuesto de 70.225 euros.

La Junta de Gobierno ha aprobado prorrogar el contrato de suministro de combustible para vehículos del parque de maquinaria y calefacción de los centros dependientes de la Diputación a la empresas Discomtes Energía SL hasta el 3 y 4 de marzo de 2027; también el contrato de suministro de sal gema para deshielo a la empresa Ibérica de Sales SA hasta el 26 de enero de 2027; y el contrato de suministro y montaje de cubiertas en vehículos y maquinaria del servicio de vías provinciales a la empresa Recauchutados Miguel SA hasta el 10 de septiembre de 2026. Por último, se declara desierta la licitación de la adjudicación del contrato del servicio de recogida y gestión de residuos industriales.

La Junta de Gobierno ha adjudicado tres obras incluidas en los Planes Provinciales: la pavimentación en la calle del Pozo y accesos al Centro Cultural y adecuación del entorno a la empresa El Pin Excavaciones y Obras SL por 66.666 euros, IVA incluido; la obra de sustitución de redes y pavimentación de Oncala y sus barrios a la empresa Miguel Bonilla Cornejo por 79.624,90 euros; y la obra de abastecimiento y saneamiento en la Cerca de San Andrés de Soria (Almarza) a la empresa Miguel Bonilla Cornejo por 52.000 euros.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de mantenimiento, soporte técnico y mejora evolutiva de la aplicación informática de contabilidad a la empresa SPAI INNOVA ASTIGITAS SLU en un precio de 328.6000 euros; el contrato de mantenimiento, soporte técnico y mejora evolutiva de la aplicación informática de tasas a la empresa ITS DUERO SL en un precio de 142.780 euros; el contrato de mantenimiento de la red de radiotelefonía a la empresa HERNAR SA por 19.650 euros; y el contrato de póliza de seguro de accidentes de bomberos voluntarios a la empresa MAFRE VIDA SA en un precio de 18.075,44 euros.

En el capítulo de agricultura, se aprueban tres resoluciones de tres líneas de ayudas destinadas al sector agrario. En la resolución de la ayuda al sector apícola se conceden seis ayudas de 2.500 euros cada una para explotaciones de Bliecos, Deza, Valdegeña, Yanguas, Valdeavellano de Tera y Borobia, haciendo un total de 15.000 euros.

En la resolución de ayudas al sector vacuno de leche de la Denominación de Origen Protegida Mantequilla de Soria, se conceden dos ayudas que suman un importe de 40.000 euros. Y por último, en la resolución de ayudas a la mejora genética de las explotaciones bovino, ovinas y caprinas, se aprueba conceder 22 ayudas por un importe de 17.178 euros.