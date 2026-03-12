Charla en el Casino de Soria sobre redes sociales libres: Da "like" con ética

Jueves, 12 Marzo 2026 18:35

¿Sabías qué hay alternativas éticas a las redes sociales más conocidas? El próximo 18 de marzo, a las 19.30 horas, puede conocer estas alternativas, en el Casino de Soria, de la mano d ela Casa Tía Julia-Refugio de Ideas.

Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok... son redes cada vez más cuestionadas por responder a los intereses de empresas tecnológicas que venden nuestros datos y por la manipulación de sus algoritmos para generar discursos dañinos.

Todas estas redes tienen su alternativa independiente y libre a la que nos podemos unir fácilmente y en la que cada vez hay más personas: el Fediverso.

Se trata de un conjunto de redes que se comunican entre sí y en las que no hay algoritmos ocultos.

La más popular de ellas, equivalente a Twitter, se llama Mastodon y ya tiene más de 10 millones de perfiles.

En esta charla, Nuria Rita Sebastián, periodista, editora y activa dinamizadora de redes online ofrecerá alternativas para habitar internet de una manera más ética y con servicios más respetuosos con nuestra privacidad.

También se explorará la mejor manera de seguir en las redes actuales si por motivos profesionales o sociales nos vemos en la obligación de seguir en ellas.

La charla, además, tendrá una parte práctica en la que se explicará a las personas asistentes cómo instalar de manera gratuita una aplicación muy similar a Whatsapp con la que podremos comunicarnos sin depender de grandes corporaciones.

Este evento, que tendrá lugar el miércoles 18 a las 19.30 horas en el Casino de Soria, está organizado por Casa tía Julia - Refugio de Ideas, un espacio de trabajo, tecnología y cultura, en forma de coworking rural en Ciria. Cuenta con la colaboración de Hacendera, una asociación que promueve el cuidado de la vida, la salud, la cultura y el territorio de Soria.

Nuria Rita Sebastián Cisneros es desarrolladora de proyectos web, editora y activa dinamizadora de redes online alternativas, entre ellas Lectura.Social y Escritura.Social.

Es licenciada en Periodismo y tiene un máster en Cine Documental.

A los 21 años creó la primera web de la facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco.

Desde entonces ha combinado en su vida profesional sus dos pasiones: los libros y la tecnología. En redes es conocida como @editora y varias publicaciones suyas se han hecho virales.

Actualmente combina su actividad digital con la recuperación de la casa de su tía abuela Julia en Ciria (Soria) como espacio de trabajo, tecnología y cultura, en forma de coworking rural.

Desde Casa tía Julia - Refugio de ideas se organizan encuentros o talleres y se ofrece tranquilidad y tiempo para pensar.