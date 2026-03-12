El Burgo de Osma abre la matrícula de Concilia Semana Santa 2026

Jueves, 12 Marzo 2026 18:49

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma vuelve a poner en marcha el programa Concilia Semana Santa para ofrecer a las familias una solución en el cuidado de los niños durante los días de vacaciones escolares.

Entre el 27 de marzo y el 6 de abril estará operativo el programa para ayudar a los padres que trabajan durante esas jornadas de libranza escolar.

Como viene siendo habitual, el Consistorio sufraga con cargo a sus propias arcas la prestación de este servicio a las familias.

Se trata de un paso más para favorecer la conciliación en el mundo rural e integrar la vida familiar y laboral mientras los niños aprenden y disfrutan en sus vacaciones.

Podrán participar los niños nacidos entre 2014 y 2022 en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde.

El precio por niño y programa es de 25 euros. Los interesados deben formalizar su inscripción de nueve de la mañana a dos de la tarde en el Registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica de burgodeosma.com.

El número máximo de niños participantes será de 72 y tendrán prioridad en la admisión los que estén empadronados en el municipio, junto al menos uno de sus progenitores.

Aunque la inscripción supere el máximo de plazas, todos los menores empadronados serán admitidos, los vinculados lo serán en función de las plazas disponibles.

Para la realización de las actividades de Concilia Semana Santa 2026, los niños deberán llevar un estuche con el material básico para la desarrollar el contenido que se indique por los monitores durante el primer día.