Núñez Feijóo hace campaña en Soria, con mitín en El Burgo de Oma

Lunes, 09 Marzo 2026 20:28

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene mañana, martes 10 de marzo, en un mitin en El Burgo de Osma.

En el acto, que comenzará a las 18:00 horas en el Teatro Centro Cultural San Agustín, también intervendrán la cabeza de lista por la provincia, Rocío Lucas; el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; y el alcalde de la localidad, Antonio Pardo.

El PSOE y Vox también han programado actos electorales con representantes de sus formaciones a nivel nacional.