Núñez Feijóo hace campaña en Soria, con mitín en El Burgo de Oma

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene mañana, martes 10 de marzo, en un mitin en El Burgo de Osma.

En el acto, que comenzará a las 18:00 horas en el Teatro Centro Cultural San Agustín, también intervendrán la cabeza de lista por la provincia, Rocío Lucas; el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; y el alcalde de la localidad, Antonio Pardo.

El PSOE y Vox también han programado actos electorales con representantes de sus formaciones a nivel nacional.

 

