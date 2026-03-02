El Burgo de Osma encara última fase de mejora en calles de urbanización La Serna

Lunes, 02 Marzo 2026 15:19

En la urbanización La Serna de El Burgo de Osma se trabaja en la finalización de un largo proceso de puesta a punto de sus calles que ha supuesto una inversión de más de 600.000 euros en los últimos años.

Estos días están pavimentando numerosos viales por lo que la circulación está condicionada en algunos momentos del día.

Esta última fase de las intervenciones cuenta con un presupuesto de 237.330 euros que aporta la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Con cargo a esa misma partida, también se mejorará el pavimento de la calle Pradillo.

Los trabajos en La Serna no solo son del asfaltado que estos días se hace evidente, sino que también se han mejorado las redes de abastecimiento en actuaciones anteriores. Además, queda por reordenar el aparcamiento que se llevará a cabo en las próximas fechas.

La profunda etapa de trabajos en La Serna se remonta al año 2023 cuando se intervino por más de 100.000 euros en la red de abastecimiento y acometidas de agua de la calle Los Linares.

La obra, conocida como Serna Zona A contó con el respaldo del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

En 2024 la atención fue para las redes y acometidas de la calle Edades del Hombre, una obra que llevó a cabo la empresa local Francisco Ruiz Cano por 237.000 euros. Desde el Fondo de Cohesión de la Junta de Castilla y León llegaron 160.000 euros y el resto los asumió el Ayuntamiento.

En esta ocasión, los trabajos de ocupan de la señalización y pavimentación de las calles. Finalizará así la puesta a punto de esta zona de la localidad en la que se comenzó a trabajar hace años para renovar sus viales.

También La Serna será foco de atención en los próximos meses por la renovación completa de su parque infantil que supone un punto de unión entre Osma y El Burgo.

El macroparque que se instalará cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.