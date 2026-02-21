Autorizada apertura excepcional en comercios de El Burgo durante fiestas patronales

Sábado, 21 Febrero 2026 13:28

El Consejo Castellano y Leonés de Comercio ha informado favorablemente las solicitudes de apertura excepcional planteadas por ASUCYL para 17 localidades, entre ellas El Burgo de Osma, con el fin de evitar cierres comerciales dos o más días consecutivos durante las fiestas locales.

Las autorizaciones aprobadas permiten adaptar el calendario de aperturas autorizadas con carácter general a las peculiaridades y necesidades locales de cada municipio, dando respuesta a las peticiones planteadas tanto por los ayuntamientos como por la Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL).

La petición de ASUCYL, para un total de 17 localidades, pretende evitar el desabastecimiento de productos básicos en municipios donde las fiestas locales provocan cierres comerciales de tres días consecutivos, o dos si uno de ellos es sábado.

Con las autorizaciones de apertura excepcional se busca satisfacer las demandas del consumidor, atender al notable incremento de visitantes que experimentan estas localidades en periodos festivos y evitar la fuga de consumo hacia otros puntos en detrimento de la actividad comercial local.

En el caso de la provincia de Soria se ha autorizado la petición de El Burgo de Osma, durante sus fiestas patronales de la Virgen y San Roque.

Por otro lado, han sido atendidas las solicitudes de los Ayuntamientos de Ávila, Sotillo de la Adrada y Golmayo para optimizar sus calendarios como zonas de gran afluencia turística (ZGAT). Las solicitudes se basan en el hecho de que los días de apertura que estos municipios tienen asignados por su condición de ZGAT coinciden con alguno de los 10 festivos de apertura autorizada para toda la comunidad.

Para evitar esta duplicidad y la pérdida de un día adicional de servicio comercial, los ayuntamientos han solicitado trasladar, durante el presente ejercicio, su apertura específica de ZGAT a otras fechas.

De esta forma, en Ávila y Sotillo de la Adrada, se sustituye la apertura del 15 agosto, autorizada con carácter general, por la apertura el 2 de noviembre. Mientras, en Golmayo, se autoriza la apertura el 7 de diciembre al amparo de la declaración, sustituyendo la apertura del día 8 de diciembre, incluida en el calendario general; y, en Sotillo de la Adrada, se sustituye el 15 de agosto y el 8 de diciembre por los días 2 de noviembre y 7 de diciembre respectivamente.

Finalmente, el Consejo ha informado favorablemente la solicitud del Ayuntamiento de Medina del Campo para ser reconocido como municipio con tradición comercial histórica, permitiéndole la apertura dominical de sus establecimientos. El órgano consultivo ha avalado su tradición comercial histórica, consolidada desde el siglo XV y con origen en las célebres Ferias de la Villa, una tradición que ha tenido continuidad hasta la actualidad y que forma parte esencial de la identidad económica y social del municipio. La apertura dominical, que busca favorecer la actividad económica en el municipio, será voluntaria y se compensará con el cierre los jueves.

El acuerdo del Consejo Castellano y Leonés de Comercio se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León, previa aprobación de la orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

MUNICIPIOS Y DIAS DE APERTURA EXCEPCIONAL POR FIESTAS LOCALES