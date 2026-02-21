Podemos condiciona ayudas públicas a empresas a mantenimiento de empleo

Podemos Castilla y León ha planteado que toda ayuda pública a empresas esté condicionada en la Comnidad a garantizar empleos y condiciones laborales dignas.

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha adelantado que el programa electoral de su coalición incluirá que “toda ayuda pública a empresas estará condicionada al mantenimiento del empleo y a condiciones laborales dignas”.

Llamas ha señalado en un comunicado que su candidatura defiende “el impulso de la iniciativa pública como motor estratégico de la actividad industrial de Castilla y León” y que favorecerá la participación directa de la Junta en cualquier ámbito de la actividad económica, ya sea a través de las empresas públicas existentes o de las que se creen en el futuro.

Además, el candidato de Podemos-Alianza Verde ha propuesto un “replanteamiento del Diálogo Social en Castilla y León, pues no integra a todas las fuerzas sindicales y, en algunos casos, está sirviendo para legitimar la política económica del Partido Popular y debilitar al mundo del trabajo”.

En este sentido, en los últimos días Llamas mantuvo un encuentro con representantes de CGT Metal Valladolid, en el que abordó la situación de los trabajadores del sector del metal y de la industria química en Castilla y León, y agradeció a este sindicato “su compromiso incansable en la lucha por los derechos de la clase trabajadora”.

En la reunión, los representantes sindicales trasladaron su preocupación por las condiciones de trabajo y las conductas de represión antisindical.

Llamas se ha comprometido a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores en Castilla y León frente a las represalias que llevan a cabo las empresas del sector del metal, como es el caso de “los diez de Saeta”, y considera imprescindible reforzar el papel de la Inspección de Trabajo.