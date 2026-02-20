Condenado hombre que dió puñetazo al alcalde en jornada de Lavalenguas 2023

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a un año y tres meses de prisión al hombre que en la noche sanjuanera del Lavalenguas de 2023 dio un puñetazo al alcalde de Sroai, Carlos Martínez, en un establecimiento hostelero de la plaza Mayor.

Además, el hombre, que estaba bajo los efectos del alcohol, ha sido condenado por un delito de atentado a la autoridad.

Se le impuesto también una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros y en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar con 240 euros al alcalde agredido.

La sentencia puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El acusado se abalanzó sobre el alcalde insultándole con las expresiones de "prevaricador, hijo de puta", y le propinó un puñetazo en la zona maxilar.

Un segundo puñetazo no llegó a impactar, según recoge la sentencia.

El acusado, sin antecedentes penales, estaba bajo los efectos del alcohol.

El alcalde no necesitó asistencia médica tras la agresión, al sufrir un traumatismo superficial que curó en seis días.

El alcalde de Soria ha declarado en el juicio que no conocía al agresor y que fue todo cuestión de segundos, sin tiempo para reaccionar.

El acusado, tras la agresión, se encerró en el baño del establecimiento hostelero y fue el personal del mismo le hicieron salir por la puerta de atrás para evitar más incidentes.

Los testigos de la acusación reconocieron durante el juicio al autor de los hechos

El acusado ha declarado que no conocía al alcalde ni recordaba nada de ese día, ni siquiera el hecho de haber estado en el bar donde se produjo la agresión, debido a la ingesta alcohólica en Valonsadero durante la celebración del Lavalenguas.