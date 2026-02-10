Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Martes, 10 Febrero 2026 15:10

La ciudad de Soria y su provincia presentan una gama de ofertas laborales en sectores diversos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te nteresa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Responsable de Recursos Humanos en empresa agroalimentaria en Soria

Se busca responsable de Recursos Humanos para empresa del sector agroalimentario en Soria, con contrato indefinido y jornada completa. Se requiere grado universitario y al menos 4 años de experiencia en RRHH. El puesto implica liderar y gestionar todo el departamento: selección, formación, clima laboral, relaciones laborales, nóminas, prevención de riesgos y proyectos transversales, trabajando estrechamente con Dirección General y Producción para implementar políticas y estrategias de gestión de personas con impacto real.

Oferta de empleo publicada en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/soria/responsable-recursos-humanos/of-i5cd0c53901451a979e1bf13223b879

Administrativo/a con funciones en marketing digital

Se busca administrativo/a para gestión de tareas diarias como facturación, archivo, seguimiento de documentos y atención a clientes y proveedores. También realizará manejo de herramientas ofimáticas, gestión de redes sociales, creación de contenidos, interacción con la comunidad digital y apoyo en campañas de marketing. Se requiere capacidad de adaptación a entornos dinámicos y multitarea.

Oferta de empleo gestionada a través de la Cámara de Comercio de Soria

Url para visitar la oferta de trabajo: https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/379

Auxiliares de enfermería de geriatría en Soria

Se ofrece puesto de gerocultor/a en residencia de la tercera edad en Soria, con contrato temporal a jornada completa. Horario de lunes a domingo con descansos correspondientes, en turnos de mañana y tarde. Se requiere formación o experiencia relacionada con el puesto. Los interesados deben enviar su CV para optar al empleo.

Oferta de empleo comunicada a través del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL)

Url para visitar la oferta de trabajo: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285605833545/Empleo

Electricista para Electricidad Sánchez Cilla en Soria

Electricidad Sánchez Cilla busca electricista para jornada completa en Soria. Se ofrece contrato a tiempo completo y salario a convenir. Incorporación inmediata.

Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-electricista-construccion/se_busca_electricista-5248246.htm

Administrativo/a – Energía para Voltia en Soria

Voltia busca administrativo/a para su sede en Soria, con contrato indefinido y salario aproximado de 25.000 € (negociable). Jornada presencial: lunes a jueves 08:00–13:30 y 15:00–18:00, viernes 08:00–15:00. Entre sus funciones: facturación, gestión de proveedores, control de costes y caja, pedidos, albaranes y apoyo administrativo. Se requiere formación en administración, experiencia en funciones similares y conocimientos de herramientas de gestión (SAGE y GMAO). Se valoran habilidades organizativas y capacidad de gestión integral.

Oferta de empleo encontrada en la red profesional LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.linkedin.com/jobs/view/4369352846/

Higienista dental para Clínica Dental Virginia Sanz en Soria

Se busca higienista dental con al menos 1 año de experiencia para incorporarse a Clínica Dental Virginia Sanz en Soria. Jornada completa con contrato indefinido y salario de 1.400–1.600 € brutos/mes. Entre sus funciones: higiene bucodental, odontología estética y pediátrica, periodoncia, desinfección y manejo de herramientas profesionales, trabajando junto a odontólogos. Se requiere formación en odontología o higiene dental, habilidades comunicativas y orientación al detalle. Se ofrece desarrollo profesional, formación continua y buen ambiente de trabajo.

Oferta de empleo encontrada en el portal InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/soria/higienista-dental/of-i75e587ccae48a0a40cbfad027866b6





