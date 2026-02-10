Soria | Soria Convenio Campus-UNED para promover actividad física y vida saludable Martes, 10 Febrero 2026 15:48 El Campus de la UVa en Soria y la Asociación Cultural del Centro Asociado de la UNED han rubricado un convenio para promover la actividad física y la vida saludable. El nuevo convenio pretende impulsar la práctica de actividades físico-deportivas universitarias orientadas a la mejora de la salud y la calidad de vida, así como facilitar el acceso a estas actividades a la comunidad universitaria de la UNED en la provincia de SoriaEl acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá a los miembros de la Asociación Cultural del Centro Asociado de la UNED en Soria acceder a las actividades físico-deportivas organizadas por el Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid en el Campus de Soria en las mismas condiciones que otros colectivos con convenio. Asimismo, la UVa se encargará de informar y tramitar las altas de la tarjeta deportiva y las inscripciones a las distintas actividades, además de facilitar, al final de cada curso académico, los datos de participación correspondientes.Por su parte, la UNED asumirá tareas de difusión y promoción de la oferta deportiva universitaria a través de los canales del Centro Asociado de la UNED en Soria, incluyendo la publicación de enlaces al programa de actividades, el envío de información a su comunidad universitaria y la incorporación de la imagen institucional de la UVa y de su Servicio de Deportes como organismos colaboradores.La iniciativa se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del curso académico y contribuye a impulsar hábitos de vida saludables, el ocio activo y el bienestar de la comunidad universitaria, al tiempo que refuerza la colaboración y el espíritu universitario compartido entre la UVa y la UNED en Soria.Las inscripciones a las actividades comenzaron ayer e incluyen una amplia programación de cursos de actividad física en el gimnasio del Campus de Soria, así como actividades acuáticas, diseñadas para favorecer la práctica regular de ejercicio físico y el bienestar integral de las personas participantes.Este convenio refleja la voluntad de ambas instituciones de sumar esfuerzos y optimizar recursos, fortaleciendo la colaboración entre universidades y abriendo la actividad universitaria a la sociedad soriana, con especial atención a la promoción de la salud, la integración y los valores asociados al deporte.