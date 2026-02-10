Dos diseñadores gráficos sorianos, reconocidos de nuevo en premios más prestigiosos en España

El talento creativo soriano ha vuelto a brillar en los premios de diseño gráfico más prestigiosos de España. Dos diseñadores sorianos han sido reconocidos.

El diseñador soriano Alfonso Pérez Plaza ha sido reconocido por segundo año consecutivo con un Premio Anuaria de Oro, la máxima distinción de estos galardones de ámbito nacional, en la categoría Mejor catálogo impreso, por su obra En la cuna de la imprenta.

El premio ha sido concedido por el catálogo de la exposición sobre el fondo de incunables de la Biblioteca Pública de Soria, una cuidada publicación que pone en valor el patrimonio bibliográfico e histórico de la provincia y que destaca por su excelencia gráfica, conceptual y editorial. Este reconocimiento pone de manifiesto el papel del diseño como herramienta esencial para preservar, comunicar y proyectar el patrimonio.

Además del oro al mejor catálogo impreso, Pérez Plaza ha obtenido un segundo reconocimiento en la categoría Mejor cartel por su diseño Viñas viejas de Soria, realizado para el VI Encuentro de la Asociación Viñas Viejas de Soria.

Esta asociación, que reúne a 17 bodegas de la Ribera Soriana, trabaja en la preservación y puesta en valor de viñedos históricos y vinos singulares que reflejan los valores propios de Soria: la frescura de su clima y el patrimonio único de sus viñas viejas.

El cartel premiado transmite visualmente esa identidad, fusionando tradición, territorio y contemporaneidad.

Cuatro proyectos con Premio Selección Anuaria para EstudioAyllón

También por tercer año consecutivo y alcanzando ya un total de 8 proyectos premiados desde 2023, EstudioAyllón, el equipo creativo liderado por Eduardo Ayllón y Natalia López, ha sido reconocido en 2025 en cuatro categorías de los Premios Anuaria, consolidando su trayectoria en el diseño gráfico y editorial y poniendo de manifiesto el valor estratégico del diseño al servicio de las personas, las marcas y el territorio.

El primer reconocimiento ha sido en la categoría Mejor diseño de una publicación editorial por el libro Piedra, Luz y Encinas — Valdelavilla.

Esta obra recoge la memoria viva de Valdelavilla, un pueblo soriano cuya historia estuvo a punto de desaparecer tras el abandono forzado de sus habitantes en los años 60. A través de una edición cuidada que combina ilustración, tipografía y fotografía, la publicación narra su pasado y su renacimiento como proyecto de recuperación rural impulsado por Caja Rural de Soria, hoy convertido en un espacio sostenible, cultural y turístico.

El segundo premio ha recaído en la categoría Mejor diseño de una publicación periódica por Novaleaks, la revista corporativa de Novalix, concebida para comunicar de forma clara y accesible los avances científicos, proyectos estratégicos y noticias internas de la compañía.

El tercer proyecto seleccionado ha sido en la categoría Mejor naming por PANMIMUS – Naming para un pan que te cuida.

Se trata de un pan artesanal de sarraceno concebido desde una visión de salud y bienestar. El nombre nace de la raíz latina mimus, vinculada al mimo y al cuidado, y combina pan y afecto para construir un territorio emocional propio dentro del universo de la alimentación saludable. Un naming cálido, humano y con una sonoridad amable y memorable que sitúa el bienestar en el centro.

El cuarto galardón en la categoría Miscelánea, ha sido por El sabor del espectáculo, el diseño de las cartas del Restaurante La Chistera. El proyecto se desarrolla a partir de un sistema visual basado en patrones geométricos y efectos ópticos. La carta de platos utiliza un módulo circular que simboliza el plato como eje de la experiencia gastronómica, mientras que la carta de vinos genera la silueta de una botella mediante juegos de ritmo y contraste. La paleta cromática —negro, blanco y rojo— refuerza la identidad del restaurante y su vínculo con el espectáculo, logrando un diseño sorprendente, coherente y distintivo.

Los Premios Anuaria se organizan a través del distintivo Veredictas Excellence Standars Internacional y están considerados como el premio de diseño gráfico más reconocido y con más respaldo de la profesión en España, lo que lo convierte en el premio con más difusión de las obras ganadoras y en el referente de excelencia del diseño gráfico español. El hecho de que dos diseñadores sorianos obtengan reconocimientos de máximo nivel refuerza la idea de que el diseño hecho en Soria compite, innova y destaca en el ámbito nacional, contribuyendo a proyectar la identidad del territorio y a generar valor cultural, social y económico desde la creatividad.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo mes de marzo en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, en un acto que reunirá a los principales referentes del diseño gráfico español y en el que Alfonso Pérez Plaza y el equipo de EstudioAyllón representarán a Soria como ejemplo de talento creativo, compromiso cultural y excelencia profesional.

La Asociación Soriana de Diseñadores Gráficos, DI(S), se creó en 2009 para poner en valor la importancia del diseño para las empresas y la sociedad. La Asociación, una de las 46 que forman FOES, trabaja para que se reconozca la labor creativa de los profesionales que la integran.