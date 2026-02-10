El cortometraje “Sole”, de Pedro Estepa, ya está disponible en FILMIN

El cortometraje “Sole”, dirigido por Pedro Estepa Menéndez y producido por Elena Ferrándiz Sanz, ya está disponible en FILMIN, la plataforma de streaming de referencia para los amantes del cine.

La película, que cuenta una historia seria con un toque de humor e ironía, está protagonizada por Christina Rapado, Antonio Resines y Javier Losán junto a Ana del Arco, Nicolás Gaude y Abel Santiesteban.

“Queremos que el público disfrute con Sole, que la acompañe de principio a fin, que se ría, que se deje llevar por su personalidad bipolar y que llore con ella. Y lo queremos conseguir con un drama con toques irónicos y descabellados asemejándose a películas de Pedro Almodóvar o de Álex de la Iglesia. Un ambiente castizo y personajes reconocidos por todos en situaciones incómodas y surrealistas. Ahora, gracias a FILMIN, que es una estupenda ventana de exhibición, “SOLE” llegará a todos los públicos”, ha afirmado en un comunicado su director, Pedro Estepa.

“SOLE” no solo muestra la historia de una mujer.

Por desgracia, es el reflejo de la situación en la que viven miles de personas.

"En esta película tratamos un asunto de gran actualidad: la soledad no deseada. Combatir este problema social requiere de una toma de conciencia y una implicación activa del conjunto de la sociedad. Nuestra intención con “SOLE” es acercar esta realidad al público general”, ha explicado su productora Elena Ferrándiz.

El cortometraje “SOLE” ha ganado el Premio del Público en el 33.º Festival de Cine de Madrid y el Premio Mejor Música en el XXVI Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria y ha obtenido distintas selecciones en festivales de cine nacionales e internacionales.

Su estreno fue en la 37.ª Semana de Cine de Medina del Campo y ha estado presente en las secciones oficiales del Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca, del Blanes Costa Brava International Film Festival, del Cinemart – Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar, del Festival de Cortometrajes de Rodinia, del Festival de Cortos de Carabanchel, del Ponme un corto, del Mirades Fest, del CinemAjalvir, del Certamen Audiovisual de Cabra, nominado a Mejor Cortometraje Social y a Mejor Actriz en los Premios Lorca, candidato a Mejor Cortometraje en los Premios de Cine Español Independiente Blogos de Oro 2025, de la Mostra de Curtas de Noia, del Festival ImpulsArte, del certamen Gau Laburra y del International Short Film Festival Detmold.

Según el último Barómetro OTT de GECA, correspondiente al trimestre noviembre 2024 – enero 2025, FILMIN se posiciona como la tercera plataforma mejor valorada en términos de calidad de su catálogo cinematográfico, con un 72,1% de usuarios satisfechos. Este reconocimiento refuerza su identidad como un refugio para los cinéfilos exigentes, apostando por una curaduría de títulos que destacan por su valor artístico y narrativo.

Sinopsis

Sole, una mujer sensualmente atractiva, es una influencer de cincuenta años. Aparentemente, tiene todo en la vida. Disfruta de la libertad que le ofrece su trabajo y su casa. Es fiestera y se rodea de sus seguidores. Se deja llevar y fluye. Pero cuando acaba la diversión nocturna y Sole regresa a su hogar, todo cambia.