ANDE Soria anticipa carnavales con su fiesta de disfraces

Lunes, 09 Febrero 2026 17:58

Mañana Martes 10 de febrero a partir de las 18:00 horas y en la Sala Bandalay de la capital, la Asociación Cultural Ande Soria dará comienzo a sus actividades de carnaval con la celebración de su tradicional “Fiesta de Disfraces” para personas con Discapacidad Intelectual.

La “Fiesta de Disfraces” de Ande Soria reunirá entorno a cien personas de los distintos centros educativos y ocupacionales de Soria, y contará con todos los ingredientes que le son propios, música, baile y concurso de disfraces en el que se premiará el ingenio y la originalidad de los mismos.

Esta actividad organizada por Ande Soria cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y la Diputación de Soria a través de sus departamentos de Servicios Sociales y la colaboración de la Sala Bandalay, Club Deportivo Numancia y Club Deportivo Voleibol Rio Duero Soria quienes han donado material para ser sorteado entre los asistentes.

El carnaval de Ande Soria tendrá su continuación el miércoles 11 en la “Taberna Mercedes” a partir de las 19:00 horas con la celebración del “Miércoles Lardero”, antesala del Jueves Lardero Soriano, en el que las chicas y chicos de Ande Soria podrán disfrutar de la típica merienda de chorizo, torrezno y huevo, contando en esta ocasión con la colaboración de La Despensa y la propia Taberna Mercedes, quiénes nos han donado los productos tradicionales para que pudiéramos llevar a cabo tal celebración.