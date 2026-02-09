"Las Quasimozas" anticipan carnaval soriano con sus chirigotas

Lunes, 09 Febrero 2026 16:29

Llegan los carnavales a Soria y en la víspera “Las Quasimozas” repasarán la actualidad soriana y española en el Casino Amistad Numancia.

Será este miércoles, 11 de febrero, cuando el humor y el sarcasmo visiten el salón Gerardo Diego, de Soria, a partir de las 20:00 horas, con la única chirigota femenina soriana.

Quien quiera disfrutar del buen humor lo tiene fácil: el precio de la entrada se ha fijado en cinco euros (tres euros, para los socios del Casino que presenten el correspondiente carnet).

La venta de entradas será a las 19:30 horas.

Las mujeres de “Las Quasimozas” interpretarán su repertorio de chirigotas, en las repasarán la actualidad soriana y española, desde su visión del feminismo hasta las relaciones entre la suegra y la novia del “niño”.

El público se agolpó el año pasado en los pasillos del Casino para coger asiento en el salón Gaya Nuño y disfrutar de un concierto repleto de humor y sarcasmo, en los prolegómenos del carnaval soriano.