Soria

Soria | Soria

Los trabajadores se concentran esta semana en Plásticos ABC

Los trabajadores de Plásticos ABC se concentrarán está semana para protestar por la decisión empresarial "unilateral" de reducir los tiempos de descanso.

Las concentraciones, según ha informado el sindicato CGT Soria, están convocadas el martes, miércoles y jueves de esta semana, de 13:30 a 14:30 horas.

La empresa ha decidido, según estas mismas fuentes, reducir los tiempos de descanso en diez minutos al día, una decisión que ya está denunciada ante la autoridad judicial.

Las concentraciones es una de las primeras acciones sindicales pero hay programadas más si la empresa no da marcha atrás en esta decisión.

