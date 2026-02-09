Dos casos de gripe aviar se detectaron en Soria en 2025 en aves silvestres

Lunes, 09 Febrero 2026 17:21

En la provincia de Soria no se ha notificado ningún foco de gripe aviar durante 2025, tanto en aves cautivas como de corral. Sin embargo, se han detectado dos casos en aves silvestres.

La senadora del Partido Popular por Soria, Cristina Rubio, presentó en noviembre una respuesta con respuesta escrita para saber si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación había estudiado el impacto de la gripe aviar en la provincia de Soria, y las posibles compensaciones a las granjas afectadas, en su caso.

A lo largo de 2025, según la respuesta escrita publicada este lunes por el Senado, se han notificado dos casos de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves silvestres en la provincia de Soria, en los municipios de Monteagudo de las Vicarías y Golmayo, resultando afectadas grullas comunes en ambos.

“No se ha notificado ningún foco en aves cautivas, ni en aves de corral”, ha confirmado el citado ministerio.

La detección de la enfermedad en aves silvestres no lleva asociado, según estas mismas fuentes oficiales, ninguna medida de control y erradicación, más allá del refuerzo de la vigilancia pasiva en aves silvestres, cautivas y de corral, así como el refuerzo de la bioseguridad en establecimientos que tienen aves cautivas y de corral.

Por lo tanto, el impacto de la gripe aviar en Soria ha sido muy limitado hasta este momento, no habiendo sido necesario realizar compensaciones económicas en ninguna granja avícola ubicada en esta provincia.

En caso de confirmarse en el futuro algún foco en una explotación, los gastos de personal, material, indemnizaciones por sacrificio obligatorio de los animales y destrucción de animales sacrificados y productos (gallinaza, huevos, pienso, material de cama), se pagarían con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las comunidades autónomas, así como en los presupuestos comunitarios que sufragan parte del gasto a través de procedimiento de cofinanciación.

Las indemnizaciones son tramitadas por los servicios de Sanidad Animal de las Comunidades previa tasación individual de los animales y de los productos y mediante un acta con aceptación previa del ganadero.