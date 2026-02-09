Las mujeres de Peñalba de San Esteban celebran Santa Agueda

las mujeres de Peñalba de San Esteban han celebrado este sábado la festividad de Santa Águeda. Otro año más para sumar 36 celebraciones.

El pasado sábado 36 mujeres de Peñalba de San Esteban, de edades comprendidas entre los 93 y los 15 años, se reunieron para celebrar Santa Águeda.

A las 13 horas y ataviadas con sus trajes regionales se concentraron en la plaza para repicar las campanas; bailar un poco, que hacía falta para entrar en calor; tomar un moscatelito con pastas y acudir a la misa.

Al finalizar la misa se materializó el cambio de alcaldesa.

Isabel, la alcaldesa saliente, nombró a María José Domínguez como nueva alcaldesa. Para ello le puso la banda, la capa y le cedió el bastón de mando.

Tras la procesión las mujeres fueron a tomar el vermout amenizadas siempre por los dulzaineros.

Al finalizar la comida en el Bar Tolito, bailaron un poco en la plaza y.....al salón del pueblo a bailar hasta que el cuerpo aguantó.