Miércoles, 04 Febrero 2026
La nieve impide que 377 alumnos de la provincia puedan asistir a sus clases

La nieve que ha traido la borrasca Leonardo a la provincia ha impedido este miércoles, según los datos de la Junta, que 377 alumnos hayan podido acudir a sus centros escolares.

Las rutas escolares afectadas han sido la de Golmayo, Soria, Ólvega, El Burgo de Osma, Vinuesa, Ágreda, Arcos de Jalón, San Leonardo y Almarza.

ID

Hora de inicio

Hora de finalización

Seleccione la provincia

Fecha de la incidencia

Código del centro

Tipo de centro

Denominación del centro

Localidad

Tipo de incidencia

Motivo de la inclemencia

Comentarios: Motivo de la inclemencia

Número de alumnos afectados por la inclemencia

La incidencia sobre las rutas de transporte es:

96

2/4/26 8:40:02

2/4/26 8:50:11

Soria

2/4/2026

42007201

CEIP/CRA

GERARDO DIEGO

GOLMAYO

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

42

Total

97

2/4/26 8:29:31

2/4/26 8:50:59

Soria

2/4/2026

42002720

IES/IESO

POLITÉCNICO

SORIA

Inclemencia meteorológica

Nieve

  

104

Total

98

2/4/26 8:59:30

2/4/26 9:05:27

Soria

2/4/2026

42002690

IES/IESO

ANTONIO MACHADO

SORIA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

5

Parcial

99

2/4/26 9:00:21

2/4/26 9:09:09

Soria

2/4/2026

42001909

CEIP/CRA

CEIP VIRGEN DE OLMACEDO

ÓLVEGA

Inclemencia meteorológica

NIEVE Y HIELO

4 alumnos

Parcial

100

2/4/26 9:09:19

2/4/26 9:11:41

Soria

2/4/2026

42003761

IES/IESO

SANTA CATALINA

EL BURGO DE OSMA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

2

Parcial

101

2/4/26 9:09:00

2/4/26 9:11:43

Soria

2/4/2026

42003852

CEIP/CRA

CRA PINARES ALTOS

VINUESA

Inclemencia meteorológica

NIEVE EN LA CARRETERA

4

Total

102

2/4/26 9:08:11

2/4/26 9:12:23

Soria

2/4/2026

42000048

CEIP/CRA

SOR MARÍA DE JESÚS

ÁGREDA

Inclemencia meteorológica

Hielo y nieve en carretera.

14

Total

103

2/4/26 9:13:28

2/4/26 9:14:55

Soria

2/4/2026

42000437

IES/IESO

RIBERA DEL JALÓN

ARCOS DE JALÓN

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

1

Parcial

104

2/4/26 9:14:11

2/4/26 9:15:53

Soria

2/4/2026

42007195

CIFP

CIFP LA MERCED

SORIA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

7

Parcial

105

2/4/26 9:17:27

2/4/26 9:19:43

Soria

2/4/2026

42003244

CEIP/CRA

LA ARBOLEDA

SORIA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

1

Total

106

2/4/26 9:19:27

2/4/26 9:23:17

Soria

2/4/2026

42003414

CEIP/CRA

FUENTE DEL REY

SORIA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

50

Total

107

2/4/26 9:20:31

2/4/26 9:23:54

Soria

2/4/2026

42004029

IES/IESO

VILLA DEL MONCAYO

ÓLVEGA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

6

Parcial

108

2/4/26 9:21:28

2/4/26 9:24:02

Soria

2/4/2026

42003803

CEIP/CRA

CRA CAMPOS DE GÓMARA

GÓMARA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

10

Total

109

2/4/26 9:20:58

2/4/26 9:27:00

Soria

2/4/2026

42002707

IES/IESO

CASTILLA

SORIA

Inclemencia meteorológica

Nieve

  

42

Parcial

110

2/4/26 9:21:41

2/4/26 9:27:15

Soria

2/4/2026

42003670

IES/IESO

MARGARITA DE FUENMAYOR

ÁGREDA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

6

Total

111

2/4/26 9:23:04

2/4/26 9:27:23

Soria

2/4/2026

42002732

Otras

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE SORIA

SORIA

Inclemencia meteorológica

NIEVE

  

6

Parcial

112

2/4/26 9:26:03

2/4/26 9:28:36

Soria

2/4/2026

42003864

IES/IESO

IES SAN LEONARDO

SAN LEONARDO DE YAGÜE

Inclemencia meteorológica

Precipitación en forma de nieve.

4

Parcial

113

2/4/26 9:28:58

2/4/26 9:36:31

Soria

2/4/2026

42003773

CEIP/CRA

CRA EL VALLE

ALMARZA

Inclemencia meteorológica

Cancelación de las dos rutas de transporte escolar de Almarza, ruta 4200005 y ruta 4200063, debido al mal estado de la carretera a causa de la nieve.

29

Parcial

114

2/4/26 9:01:06

2/4/26 9:41:14

Soria

2/4/2026

42007468

IES/IESO

Sección de IES de Golmayo

Golmayo

Inclemencia meteorológica

Nieve

  

4

Parcial

115

2/4/26 9:34:01

2/4/26 9:42:26

Soria

2/4/2026

42003335

CEIP/CRA

CEE

Soria

Inclemencia meteorológica

Nieve

  

36

Total
                       

377

  

