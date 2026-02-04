La nieve impide que 377 alumnos de la provincia puedan asistir a sus clases
La nieve que ha traido la borrasca Leonardo a la provincia ha impedido este miércoles, según los datos de la Junta, que 377 alumnos hayan podido acudir a sus centros escolares.
Las rutas escolares afectadas han sido la de Golmayo, Soria, Ólvega, El Burgo de Osma, Vinuesa, Ágreda, Arcos de Jalón, San Leonardo y Almarza.
|
ID
|
Hora de inicio
|
Hora de finalización
|
Seleccione la provincia
|
Fecha de la incidencia
|
Código del centro
|
Tipo de centro
|
Denominación del centro
|
Localidad
|
Tipo de incidencia
|
Motivo de la inclemencia
|
Comentarios: Motivo de la inclemencia
|
Número de alumnos afectados por la inclemencia
|
La incidencia sobre las rutas de transporte es:
|
96
|
2/4/26 8:40:02
|
2/4/26 8:50:11
|
Soria
|
2/4/2026
|
42007201
|
CEIP/CRA
|
GERARDO DIEGO
|
GOLMAYO
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
42
|
Total
|
97
|
2/4/26 8:29:31
|
2/4/26 8:50:59
|
Soria
|
2/4/2026
|
42002720
|
IES/IESO
|
POLITÉCNICO
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
Nieve
|
104
|
Total
|
98
|
2/4/26 8:59:30
|
2/4/26 9:05:27
|
Soria
|
2/4/2026
|
42002690
|
IES/IESO
|
ANTONIO MACHADO
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
5
|
Parcial
|
99
|
2/4/26 9:00:21
|
2/4/26 9:09:09
|
Soria
|
2/4/2026
|
42001909
|
CEIP/CRA
|
CEIP VIRGEN DE OLMACEDO
|
ÓLVEGA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE Y HIELO
|
4 alumnos
|
Parcial
|
100
|
2/4/26 9:09:19
|
2/4/26 9:11:41
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003761
|
IES/IESO
|
SANTA CATALINA
|
EL BURGO DE OSMA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
2
|
Parcial
|
101
|
2/4/26 9:09:00
|
2/4/26 9:11:43
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003852
|
CEIP/CRA
|
CRA PINARES ALTOS
|
VINUESA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE EN LA CARRETERA
|
4
|
Total
|
102
|
2/4/26 9:08:11
|
2/4/26 9:12:23
|
Soria
|
2/4/2026
|
42000048
|
CEIP/CRA
|
SOR MARÍA DE JESÚS
|
ÁGREDA
|
Inclemencia meteorológica
|
Hielo y nieve en carretera.
|
14
|
Total
|
103
|
2/4/26 9:13:28
|
2/4/26 9:14:55
|
Soria
|
2/4/2026
|
42000437
|
IES/IESO
|
RIBERA DEL JALÓN
|
ARCOS DE JALÓN
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
1
|
Parcial
|
104
|
2/4/26 9:14:11
|
2/4/26 9:15:53
|
Soria
|
2/4/2026
|
42007195
|
CIFP
|
CIFP LA MERCED
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
7
|
Parcial
|
105
|
2/4/26 9:17:27
|
2/4/26 9:19:43
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003244
|
CEIP/CRA
|
LA ARBOLEDA
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
1
|
Total
|
106
|
2/4/26 9:19:27
|
2/4/26 9:23:17
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003414
|
CEIP/CRA
|
FUENTE DEL REY
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
50
|
Total
|
107
|
2/4/26 9:20:31
|
2/4/26 9:23:54
|
Soria
|
2/4/2026
|
42004029
|
IES/IESO
|
VILLA DEL MONCAYO
|
ÓLVEGA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
6
|
Parcial
|
108
|
2/4/26 9:21:28
|
2/4/26 9:24:02
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003803
|
CEIP/CRA
|
CRA CAMPOS DE GÓMARA
|
GÓMARA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
10
|
Total
|
109
|
2/4/26 9:20:58
|
2/4/26 9:27:00
|
Soria
|
2/4/2026
|
42002707
|
IES/IESO
|
CASTILLA
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
Nieve
|
42
|
Parcial
|
110
|
2/4/26 9:21:41
|
2/4/26 9:27:15
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003670
|
IES/IESO
|
MARGARITA DE FUENMAYOR
|
ÁGREDA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
6
|
Total
|
111
|
2/4/26 9:23:04
|
2/4/26 9:27:23
|
Soria
|
2/4/2026
|
42002732
|
Otras
|
ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE SORIA
|
SORIA
|
Inclemencia meteorológica
|
NIEVE
|
6
|
Parcial
|
112
|
2/4/26 9:26:03
|
2/4/26 9:28:36
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003864
|
IES/IESO
|
IES SAN LEONARDO
|
SAN LEONARDO DE YAGÜE
|
Inclemencia meteorológica
|
Precipitación en forma de nieve.
|
4
|
Parcial
|
113
|
2/4/26 9:28:58
|
2/4/26 9:36:31
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003773
|
CEIP/CRA
|
CRA EL VALLE
|
ALMARZA
|
Inclemencia meteorológica
|
Cancelación de las dos rutas de transporte escolar de Almarza, ruta 4200005 y ruta 4200063, debido al mal estado de la carretera a causa de la nieve.
|
29
|
Parcial
|
114
|
2/4/26 9:01:06
|
2/4/26 9:41:14
|
Soria
|
2/4/2026
|
42007468
|
IES/IESO
|
Sección de IES de Golmayo
|
Golmayo
|
Inclemencia meteorológica
|
Nieve
|
4
|
Parcial
|
115
|
2/4/26 9:34:01
|
2/4/26 9:42:26
|
Soria
|
2/4/2026
|
42003335
|
CEIP/CRA
|
CEE
|
Soria
|
Inclemencia meteorológica
|
Nieve
|
36
|
Total
|
377