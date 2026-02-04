Patrimonio Cultural autoriza intervención en torreón del foso del castillo de Calatañazor

Miércoles, 04 Febrero 2026 15:39

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha informado a la Subdelegación del Gobierno de la autorización de la intervención prevista para la consolidación y puesta en valor de los restos del torreón situado junto al foso del castillo de Calatañazor.

La actuación está promovida por la Dirección General del Patrimonio del Estado, órgano del Ministerio de Hacienda responsable de la conservación y mejora de bienes de titularidad estatal.

El castillo y su entorno forman parte del Conjunto Histórico de Calatañazor y cuentan con protección como Bien de Interés Cultural. Por esa razón, cualquier actuación requiere autorización previa en materia de patrimonio cultural, además de las licencias y trámites que procedan.

El acuerdo de la Comisión incorpora prescripciones técnicas para compatibilizar la conservación del monumento con la seguridad de la intervención.

Entre otras medidas, fija el control arqueológico durante la obra y prevé la realización de dos sondeos de comprobación, de dos metros por dos metros, para documentar los restos cuando resulte necesario. También establece que determinadas soluciones constructivas se sometan a aprobación una vez conocidos los resultados de los trabajos arqueológicos.

La autorización recoge criterios de ejecución para garantizar que las nuevas aportaciones se identifiquen con claridad y no se confundan con la fábrica histórica.

El proyecto incluye limpieza, retirada de elementos no originales y tratamiento biocida, así como la consolidación y protección de la coronación del torreón, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y evitar la exposición del núcleo del muro a la intemperie. Asimismo, contempla una solución específica para la esquina conservada del torreón, que se definirá tras el estudio arqueológico, con el fin de consolidar la estructura sin soluciones miméticas.

El acuerdo incluye también indicaciones sobre la iluminación.

En particular, condiciona la instalación de nuevos focos a su integración en el remate superior, con canalización y cableado ocultos, y con una temperatura de color equivalente a la del resto de la iluminación del castillo, para reducir el impacto visual en un entorno patrimonial.

Informe de resultados

Además del acuerdo de autorización, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha remitido a la Subdelegación del Gobierno en Soria el informe de resultados del control y la excavación arqueológica vinculados al proyecto.

El documento resume los trabajos realizados y sus principales conclusiones técnicas.

Entre ellas, señala que los restos del torreón se apoyan directamente sobre el sustrato natural en el tramo analizado y que no se han identificado estructuras de cimentación diferenciadas. A la vista de estos resultados, el informe propone mantener la supervisión arqueológica durante los trabajos previstos, con entrega posterior de un informe definitivo cuando finalice la intervención.