La última película de Isabel Coixet, uno de los estrenos en Cines Lara

Martes, 03 Febrero 2026 17:18

Cines Lara renueva esta semana su cartelera y lo hace con cuatro estrenos de los más variados. Entre los estrenos, se encuentra la última película dirigida por Isabel Coixet.

EVOLUTION

La imaginación y el humor se dan cita en “Evolution”, la esperada película de animación dirigida por Julio Soto Gúrpide y Zayra Muñoz Domínguez, que se estrena este viernes.

¿Qué pasaría si los animales fueran más humanos y los humanos más animales?

Esa es la premisa de esta comedia de enredo que arranca cuando una sustancia extraterrestre mezcla el ADN de Zoe con el de sus exóticas mascotas y empieza una divertidísima aventura donde los humanos se animalizan, los animales se humanizan y todos tienen que ponerse de acuerdo para salvar el mundo.

Evolution - 6 de febrero, solo en cines.

LA FIERA

Cuenta la historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó, tres amigos a los que les unía su pasión por los deportes extremos, que descubren la experiencia más cercana a volar: el salto BASE con traje de alas.

La nueva película de Salvador Calvo (Adú), protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre.

Tráiler español de La Fiera

PRIMATE

El regreso a la isla tropical de Lucy resulta letal cuando el primate de la familia sufre un brote rabioso. Sin poder pedir ayuda, ella y sus amigos deberán sobrevivir a un depredador en el que antes confiaban en un paraíso convertido en prisión.

Película de terror dirigida por Johannes Roberts con Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNally, Troy Kotsur, Kae Alexander ....

Tráiler español de Primate

TRES ADIOSES

Tras lo que parecía una discusión sin importancia, Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano) se separan. Él, un chef prometedor, se refugia en sus fogones; ella, en su silencio, empieza a notar algo más que tristeza: ha perdido el apetito… y no solo por desamor. Cuando descubre que detrás hay un problema de salud, todo da un giro inesperado: la comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

Isabel Coixet dirige esta coproducción hispano italiana.

