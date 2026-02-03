El alcalde de Soria defiende en Bruselas el “Derecho a Quedarse" en el propio territorio

Martes, 03 Febrero 2026 17:33

El alcalde de Soria y ponente del Comité Europeo de las Regiones (CdR) para el Fondo Social Europeo (FSE+), Carlos Martínez, ha defendido en Bruselas, el “Derecho a Quedarse” y el papel clave del Fondo Social Europeo como herramienta de cohesión, en zonas despobladas.

Martínez ha participado esta tarde en Bruselas en la reunión de ponentes del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028‑2034.

El encuentro, celebrado en la sede del CdR, ha reunido a los responsables de los principales dictámenes en curso para debatir prioridades comunes y coordinar posiciones frente a la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo.

Durante su intervención, Martínez ha subrayado la necesidad de que la nueva arquitectura financiera europea preserve la capacidad transformadora del Fondo Social Europeo, especialmente en las regiones con desafíos demográficos y sociales.

Para el alcalde de Soria, uno de los representantes de Castilla y León y único desde el nivel local en esta institución europea, el nuevo periodo financiero debe reforzar el vínculo entre cohesión social, igualdad de oportunidades y equilibrio territorial.

Defensa del “Derecho a Quedarse”: una prioridad para Europa

El alcalde ha insistido en que el próximo MFP debe hacer del “Derecho a Quedarse” un eje estructural de todas las políticas europeas con impacto territorial, en línea con lo recogido en su Documento de Trabajo como ponente del FSE+:

“El Derecho a Quedarse… articula la provisión de servicios esenciales en todo el territorio y apoya el derecho a la vivienda, cuidados, movilidad y digitalización", ha reiterado.

Martínez ha explicado que este principio implica garantizar que todas las personas puedan desarrollar su vida en su territorio, sea rural o urbano, sin verse obligadas a marcharse por falta de servicios, apoyo social o expectativas laborales.

El rol central del FSE+: empleo digno, inclusión y servicios esenciales

En la reunión, Martínez ha expuesto los principales elementos de su propuesta para el FSE+ 2028–2034, que está elaborando con la Catedrática Mercedes Molina como experta, destacando que:

El FSE+ debe mantenerse como un fondo específico, evitando su integración en un fondo único que diluya su misión social.

La lucha contra la pobreza, incluida la infantil, y la inclusión activa deben consolidarse como prioridades transversales.

La transición verde y digital exige una inversión social que garantice que “nadie se quede atrás”, reforzando competencias, formación y empleos de calidad.

El FSE+ debe consolidarse como herramienta clave para mejorar la vivienda asequible, los cuidados de proximidad, la movilidad accesible y la cohesión digital.

El alcalde ha recordado que estos elementos son imprescindibles para combatir las desigualdades intraeuropeas y para fortalecer a los municipios de tamaño medio, como Soria, que sufren despoblación y envejecimiento.

Gobernanza multinivel y participación local: “la política social se construye desde abajo”

Martínez ha reivindicado una gobernanza multinivel real, en la que los entes locales y regionales participen plenamente en todas las fases de diseño, seguimiento y evaluación del FSE+, tal y como se recoge en su documento:

“ Necesitamos la gestión compartida con las autoridades locales… y refuerzo de comités de seguimiento con derechos de voto para agentes sociales y ONG.”

Para el alcalde, esta gobernanza debe garantizar que el FSE+ responda a las necesidades reales de los territorios, ajustándose a indicadores adecuados y permitiendo la actuación eficaz en zonas rurales, intermedias y metropolitanas.

“Europa debe apostar por la cohesión social tanto como por la competitividad”, ha señalado.

Durante el debate, el alcalde de Soria ha concluido que el éxito del nuevo MFP dependerá de su capacidad para lograr que la transición verde, digital y demográfica sea socialmente justa, reforzando las políticas de empleo, inclusión y servicios esenciales en todos los territorios.

“El Fondo Social Europeo es el instrumento más potente que tiene Europa para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión. Debe seguir siéndolo”, ha reivindicado.