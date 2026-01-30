Los sindicatos denuncian "ilegalidad" de presupuestos municipales de 2026 en Soria

Viernes, 30 Enero 2026 14:36

Los sindicatos CSIF y USO, junto con la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria, han denunciado hoy públicamente la aprobación de unos presupuestos municipales presuntamente ilegales en lo relativo al capítulo 1, que regula el personal.

Las organizaciones sindicales presentaron alegaciones en tiempo y forma, pero sin embargo, el pasado 28 de enero los presupuestos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin que dichas alegaciones fueran atendidas, ni aprobadas ni rechazadas en pleno, tal y como exige la normativa vigente.

En el pleno del 29 de enero, para sorpresa —aunque no sorpresa— de los representantes de los trabajadores, no figuraba ninguna de las alegaciones presentadas, confirmando una vez más la falta absoluta de diálogo y respeto institucional hacia las organizaciones sindicales por parte del equipo socialista de gobierno.

Ante esta situación, los sindicatos están estudiando emprender acciones legales tanto contra el Ayuntamiento de Soria como contra el interventor municipal.

Incoherencias graves en el Capítulo I

El pasado 22 de octubre, el concejal portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz. justificó la subida del IBI en el incremento salarial de los trabajadores municipales.

Sin embargo, el incremento real del Capítulo I en los presupuestos es de solo un 0,61 por ciento, una cifra que resulta totalmente insuficiente e injustificable, para los sindicatos, más aún si se tienen en cuenta las siguientes obligaciones económicas no contempladas:

El Ayuntamiento ha perdido en primera instancia una sentencia que reconoce los sábados como festivos para el personal de la Audiencia, lo que supondrá un desembolso económico no presupuestado.

Se niega a abonar los festivos en periodos de vacaciones e IT, a pesar de existir sentencia del Tribunal Supremo, obligando a los trabajadores a reclamar individualmente por vía judicial.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 25 de junio de 2025, establece que las pagas extraordinarias deben incluir todas las retribuciones ordinarias, reclamables hasta cuatro años atrás, cuestión ignorada en los presupuestos.

No se contempla el abono retroactivo del 2,5% correspondiente a 2025, aún pendiente de pago, cuando otras administraciones ya lo han abonado.



No existe partida presupuestaria para la carrera profesional, a pesar de estar recogida en el acuerdo/convenio y haber sido reclamada reiteradamente.



Tampoco se contempla el Fondo Sociosanitario, vigente desde 2014 y reflejado en el convenio, incumplido sistemáticamente.



Se reconoce una partida sin RPT, sin explicar de dónde saldrán los fondos para el Plan de Igualdad, Plan LGTBI, u otros compromisos, que ni siquiera se han desarrollado en años anteriores.

Reconocimiento explícito del caos en Personal

El propio informe anexo a los presupuestos admite la dificultad de elaborar una estimación fiable del gasto en personal sin una Plantilla de Personal aprobada, incumpliendo el artículo 90 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Esta situación deja en evidencia la grave precariedad del Departamento de Personal, sobrecargado y sin medios suficientes, una situación denunciada reiteradamente por las organizaciones sindicales.

Reuniones políticas

Ante la falta de diálogo con el equipo de gobierno, la Junta de Personal y el Comité de Empresa se han reunido con los grupos PP y VOX, quienes se han comprometido a implantar la carrera profesional si llegan a gobernar.

El PSOE, por su parte, rechazó incluso reunirse con la representación de los trabajadores