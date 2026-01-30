El Ayuntamiento de Soria comienza contrataciones para organizar fiestas de San Juan 2026

Viernes, 30 Enero 2026 17:00

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado este los primeros contratos para organizar la próxima edición de las fiestas de San Juan. Todos los años los gastos suman más de 700.000 euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha abordado en su última sesión diversos asuntos de interés municipal relacionados con licencias urbanísticas, apoyo al deporte, empleo público, contratos para las fiestas de San Juan y la actualización de tarifas de aparcamiento.

En este sentido ha iniciado los expedientes de contratación de servicios esenciales para las fiestas de San Juan, como el servicio de autobuses, con dos lotes: Soria–Valonsadero: 80.000 euros anuales con un total de 160.000 por dos años IVA incluido y el traslado de jurados, autoridades y banda de música, con 6.000 euros anuales por un total de 12.000 euros.

Además se ha aprobado el pliego para la compra de carne y otros productos, para el suministro de "tajadas" en las cuadrillas, con un presupuesto base de 540.001 euros para dos años (aproximadamente 270.000 euros anuales IVA incluido.

Organizar las Fiestas de San Juan en Soria supone una inversión superior a los 700.000 euros anuales, incluyendo más de 450.000 euros en gastos fijos (suministros, servicios, eventos) y otras partidas para actuaciones

Además, el Ayuntamiento de Soriadestina ayudas a los jurados de cuadrilla (72.000 euros) y peñas-

En la misma junta de gobierno, también se ha aprobado el proyecto de ejecución y el inicio de obras para el acondicionamiento de un local destinado a supermercado en la parcela 200 del Polígono Industrial Las Casas II, quedando el inicio de la actividad condicionado a la recepción de las obras de urbanización del ámbito.

Se ha aprobado además la actualización de las tarifas del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Olivo con efectos desde el 1 de enero de 2026, en base a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC). Como referencia, el máximo diario de 10 horas se situará en 16,77 euros (IVA incluido).

Dentro de los procesos extraordinarios de estabilización de empleo mediante el sistema de concurso, se ha aprobado la contratación como personal laboral fijo de dos psicólogas y un ayudante de informática.