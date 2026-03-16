Feijóo reclama a Vox que elija estar con todo igual o con el cambio en España

Lunes, 16 Marzo 2026 19:13

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha celebrado este lunes el respaldo “incontestable” a su partido en las elecciones autonómicas de Castilla y León y ha reclamado a Vox que elija estar con que “todo siga igual o el cambio en España”.

Feijóo, que ha presidido este lunes una junta directiva de su partido, ha señalado que los ciudadanos han dicho con claridad que a su partido le corresponde liderar un gobierno en Castilla y Léon con un programa del PP y entenderse con Vox ya que existe una alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política: “Lo que toca ahora es responsabilidad”

“No podemos convertir la esperanza en frustración. No podemos convertir la ilusión en orfandad”, ha apuntado antes de añadir que “no se puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia de partido”

Además ha destacado que su formación fue responsable “poniendo las cartas boca arriba” elaborando un acuerdo con un criterio claro, transparente, igual para toda España y respetando lo que han votado los ciudadanos y “los principios del PP”

“Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Sólo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien”, ha argumentado.

De todas las fórmulas posibles, Feijóo ha señalado solo una posible a raíz de lo que han dictaminado las urnas: “Un acuerdo para que el PP lídere los gobiernos con el apoyo de Vox”

“Por eso quiero que hablemos más de ideas que de siglas. Y que hablemos más de proyecto que de partidos. Porque es lo que nos estamos jugando. Una alternativa para España”, ha defendido para afirmar que “la estabilidad no es una concesión al PP, sino una obligación para los ciudadanos”

En este sentido ha subrayado que los ciudadanos con su voto han hablado con claridad y han dicho que el PP vaya por delante y sea la referencia, que gobierne y que forme una mayoría a partir de su programa: “Cuando los ciudadanos hablan en las urnas, se les escucha, no se les interpreta al gusto”.

“Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni los de Vox. Espero que a esa estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía”, ha explicado.

Además ha asegurado que el Gobierno de España está “agotado” y, por ello, han realizado una campaña “desesperada” donde lo han intentado con el discurso del miedo, los comodines de siempre, las cortinas de humo, los chantajes como las pensiones, la división social y sin ningún tipo de límite moral. “¿Para qué? Para nada”, ha señalado.

Ha resaltado que el Ejecutivo socialista no está en condiciones de ser adalid de la paz, la democracia o los derechos humanos cuando recibe felicitaciones de Hamás, los ayatolás y los hutíes.

“Respeten más a los españoles”, les ha aconsejado.

“Esto no es elegir entre un “sí a la guerra” o un pack de “No a la guerra” con sus mentiras, su incompetencia y su corrupción”, ha afirmado Feijóo, quien ha dicho que es perfectamente compatible decir “sí a la paz” con decir “sí a la verdad, decencia, cumplir la palabra, los derechos humanos, las mujeres, respetar a los homosexuales y la libertad”.

Feijóo ha preguntado por qué aún no se han aprobado ya las medidas de apoyo a los transportistas, agricultores, marineros o familias por el conflicto de Irán.

Vox

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación tras los resultados obtenidos por su formación en las elecciones de Castilla y León, donde —ha destacado— su partido ha vuelto a “romper su techo electoral”.

En este sentido, el líder de VOX ha subrayado que los resultados obtenidos por su formación han sido “absolutamente históricos” y ha felicitado al candidato de VOX, Carlos Pollán, por el resultado en la región castellanoleonesa.

A renglón seguido, Abascal ha afirmado que ahora corresponde responder al mandato de las urnas para que “salgan unos gobiernos que reflejen el resultado electoral”.

Para ello, ha reclamado “una negociación seria entre partidos adultos y entre personas adultas”, basada en “medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento”.

“Ese es nuestro único deber”, ha afirmado, antes de advertir de que “la mafia de Pedro Sánchez sigue en el poder y está dispuesta a cualquier cosa con tal de perpetuarse”.

Por ello, ha asegurado que VOX responderá “al mandato de los españoles” expresado en las urnas.

Para ello, Abascal ha señalado que “estaría bien escuchar una única voz en el Partido Popular”, porque “un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria”.

Además, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo asegurando que “no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las tres regiones”.

No obstante, ha insistido en que antes de hablar de gobiernos VOX exige “una negociación medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento”.

Hambre de gobierno

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha asegurado hoy que el PSOE “tiene hambre de gobierno y de seguir pisando la calle”, una vez que ayer se celebraron las elecciones autonómicas, en las que el PSOE ha crecido en dos escaños en las Cortes.

Así lo ha señalado Martínez tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, donde se han valorado los resultados obtenidos ayer y donde se ha planificado el calendario a seguir en las próximas semanas.

Entre ellos, ha anunciado una reunión este miércoles del nuevo Grupo Parlamentario en las Cortes y en los próximos días se avanzará en la constitución de la Mesa contra los Incendios y en reuniones con colectivos feministas para abordar la necesaria adaptación de la Ley de Violencia Machista, que lleva 15 años de retraso.

“Estos son nuestros compromisos, veremos a ver qué hacen los demás”, ha aseverado, para añadir que se inicia ahora una nueva campaña electoral con un partido que tiene un pulso de “dar un vuelco a esta tierra”. “No bajamos los brazos, generamos una hoja de ruta para comenzar campaña electoral que no sabemos si durará dos meses o más”, ha concluido.