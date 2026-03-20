Sánchez presenta plan para responder a crisis en Oriente Medio

Viernes, 20 Marzo 2026 16:09

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes el Plan Integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, que movilizará 5.000 millones de euros para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria. El plan ha sido ya criticado por algunos colectivos, por ser insuficiente.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio,

El Gobierno ha optado por aprobar dos reales decretos leyes, uno para temas de vivienda y otro general, que pasa por una “reducción drástica de la fiscalidad energética”.

El plan incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10 por ciento y del impuesto especial de hidrocarburos “hasta el mínimo que permite la Unión Europea”, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos por litro en función del combustible utilizado, unos 20 euros por depósito por coche medio.

El plan también baja en un 60 por ciento los impuestos de la electricidad, ha detallado Sánchez, a través de la rebaja del IVA de la electricidad al 10 por ciento, la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7 % y que pagan las eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11 % al 0,5 %.

Asimismo, baja el IVA del gas natural, los pellets y la leña del tipo general (21 %) al reducido (10 %) y congela el precio del butano y del propano.

El plan bonifica en un 80 por ciento los peajes eléctricos para las industrias más expuestas, lo que les permitirá ahorrar 200 millones de euros, y da mayor flexibilidad a los contratos de suministro energético para empresas y autónomos.

Al mismo tiempo, extiende hasta finales de este año todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, refuerza “de forma sustantiva el bono social térmico” y prolonga la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

El texto prevé una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, para que esos sectores «puedan capear esta crisis» y «contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra».

Este plan de 80 medidas beneficiará directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de España, según ha detallado el presidente, que ha reconocido en que ello “no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos”.

Criticas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha considerado insuficiente la bajada del IVA de carburantes, electricidad y gas al 10 por ciento, al entender que apenas compensa el fuerte encarecimiento energético derivado de la crisis internacional provocada por la guerra en Irán.



La organización ha advertido de que las medidas aprobadas supondrán una reducción fiscal limitada y con escaso impacto real en el colectivo.

En términos prácticos, la gasolina pasaría de 1,70 euros a 1,54 euros/litro y el diésel de 1,85 euros a 1,68 euros/litro, mientras que en electricidad y gas el ahorro apenas se percibe en las facturas de los pequeños negocios.



Desde UPTA han recordado que ya trasladaron al Gobierno, hace dos semanas, un conjunto de propuestas dentro de un “Escudo Autónomo”, que incluía, entre otras medidas, una bajada directa de al menos 0,30 euros/litro en carburantes y la aplicación de un IVA del 5 por ciento en electricidad, lo que habría supuesto un alivio real para los autónomos.

Con las medidas actuales, la reducción fiscal apenas supone alrededor unos 0,20 euros/litro, frente a un encarecimiento superior a los 0,48 euros/litro en los últimos meses, por lo que muchos trabajadores por cuenta propia seguirán pagando el gasóleo cerca de 0,30 euros más caro.

La organización ha reclamado medidas más contundentes y directas que protejan de forma efectiva al colectivo, entre ellas ayudas específicas, reducción de cotizaciones y medidas fiscales adaptadas a la realidad del trabajo autónomo.

Asimismo, UPTA ha exigido que los 20 céntimos adicionales de bonificación al combustible previstos para sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte se extiendan a todos los autónomos que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo.

Además, la organización ha subrayado que las comunidades autónomas deben complementar las medidas estatales con ayudas adicionales que permitan contrarrestar el impacto económico de la crisis energética sobre el trabajo autónomo.

Por su parte, OCU también ha insisitdo al Gobierno para que reduzca el IVA en los alimentos básicos del 4 por ciento al 0 por ciento al menos mientras dure la presión inflacionista de la guerra sobre la cesta de la compra.

Y en la misma medida para la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40 por ciento de las familias, según el último Estudio de Solvencia Familiar de OCU.

Además ha recordado que la nueva subida en la cesta de la compra viene encarecer aún más los precios de los alimentos que siguen siendo un 35,5 por ciento más caros que hace tres años.

En los últimos 30 días las categorías que más han subido han sido frutas y verduras (5,78%), carnicería y charcutería (3,14%), bebidas (2,49%) y lácteos (1,86%).

Los productos de despensa prácticamente no experimentan cambios.

Mientras que bajan ligeramente el pescado (-0,45%) y los productos de droguería e higiene.

Entre los alimentos básicos, los que más se han encarecido han sido la ensalada de bolsa (22%), la cebolla (10%), los pimientos verdes (10%), el tomate (9%) y las manzanas (9%), junto con el queso fundido (9%), el entrecot (6%) y el zumo de naranja (6%).

Por su parte, las mayores bajadas de precio en el mismo grupo de alimentos básicos se aprecian en el café soluble descafeinado (-6%), las patatas (-5%), los macarrones (-4%), las peras (-3%) y el jamón cocido (-3%).