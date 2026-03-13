El PP acusa al PSOE de romper consenso de FEMP en declaración institucional del Día de la Mujer

Viernes, 13 Marzo 2026 08:32

El Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Soria ha lamentado que el PSOE haya decidido desmarcarse del consenso alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación con la moción institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo y que tiene como objetivo reafirmar el compromiso de las instituciones con la igualdad real entre hombres y mujeres.

El texto consensuado en el seno de la FEMP fue respaldado por formaciones políticas de distinto signo, entre ellas el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida, el PSE, Junts, Esquerra Republicana y Más Madrid, lo que demuestra que es posible alcanzar acuerdos amplios en cuestiones tan importantes como la igualdad.

Sin embargo, y a pesar de que los socialistas afirman que votarán a favor del texto consensuado, en el pleno del hoy viernes, 13 de marzo, el PSOE ha decidido presentar una moción alternativa, rompiendo así la unidad institucional que tradicionalmente ha acompañado a la conmemoración del 8M.

"Una decisión que evidencia, una vez más, la falta de talante y de voluntad de diálogo del alcalde y secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez", ha censurao el Grupo Popular Municipal.

Para los populares, resulta incomprensible que el PSOE opte por apartarse de un acuerdo amplio, fruto del diálogo entre distintas fuerzas políticas, para registrar un texto propio con el único objetivo de marcar distancia política.

Desde el Partido Popular se han preguntado cómo pretende Carlos Martínez ofrecer pactos o acuerdos en Castilla y León cuando ni siquiera es capaz de asumir y respetar los textos consensuados por su propio partido en el ámbito nacional y municipal.

La actitud del PSOE vuelve a poner de manifiesto una forma de hacer política basada más en la confrontación que en el diálogo, incluso en un ámbito tan importante como la igualdad.