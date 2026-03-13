Adjudicada nueva fase del proyecto para evitar inundaciones en Santa María de Huerta

Viernes, 13 Marzo 2026 09:20

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación de los trabajos de colocación de piedra de escollera y relleno de hormigón en el trasdós o zona trasera de la estructura, lo que permite afianzar el talud. Esta actuación se encuadra dentro del proyecto de reducción del riesgo de inundación en el núcleo urbano de Santa María de Huerta.

La Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), encargada de ejecutar esta actuación, ha adjudicado este contrato a Excavaciones Sanz y Villalba SLL por 145.036 euros.

El plazo previsto para estos trabajos es de tres meses.

Esta unidad de obra forma parte de una intervención de mayor alcance destinada a disminuir el riesgo de inundación en el municipio soriano del Alto Jalón.

Los trabajos adjudicados se centran en la colocación de bloques de escollera mediante retroexcavadora dotada de pinzas hidráulicas y en el relleno del trasdós por medio de hormigón, ripio y tierra, según las prescripciones técnicas fijadas para asegurar la estabilidad del talud y la uniformidad del frente de protección. TRAGSA aportará los materiales principales de esta fase.

La actuación completa dispone de una inversión de 1.558.805 euros y financiación del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y de los fondos Next Generation EU.

El proyecto se integra en el componente 5, inversión 2, destinada al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, la recuperación de acuíferos y la mitigación del riesgo de inundación.

Inundación de 2018

El origen de esta actuación se sitúa en las graves inundaciones registradas en 2018, cuando una precipitación extraordinaria provocó desbordamientos en el barranco del Tejar, afluente del río Jalón, y causó daños de importancia en el núcleo urbano de Santa María de Huerta y en su monasterio cisterciense.

Con anterioridad, se habían producido otras inundaciones importantes. A partir de ese episodio, se buscó una solución técnica orientada a mejorar la seguridad del entorno urbano y a recuperar el comportamiento natural del sistema fluvial.

El proyecto prevé la eliminación del actual encauzamiento que pasa bajo varias edificaciones cuya estabilidad presenta problemas y plantea una ordenación más segura para la circulación del agua en episodios de avenida. La adjudicación ahora publicada supone un nuevo paso en la ejecución material de una actuación prioritaria para Santa María de Huerta, tanto por su incidencia en la protección de las personas y de los bienes como por su valor ambiental y patrimonial.