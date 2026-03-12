Alumnos de Bellas Artes exponen “Propuestas Pluridisciplinarias" en Medinaceli

Jueves, 12 Marzo 2026 18:21

La Fundación DEARTE inaugurará el próximo 14 de marzo la exposición “Medinaceli en Acción – Propuestas Pluridisciplinarias”, comisariada por la profesora Catalina Ruiz Mollá y el presidente de la Fundación DEARTE, Miguel Tugores.

La exposición reúne obras de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de la profesora Catalina Ruiz Mollá.

La muestra pone de relieve la diversidad y complejidad de la creatividad de estos jóvenes artistas, presentando desde performances e instalaciones hasta propuestas plásticas de carácter experimental, que evidencian el gran potencial creativo de los participantes, independientemente de su trayectoria o edad.

Catalina Ruiz Mollá, natural de Valencia, es artista plástica y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Con una extensa trayectoria marcada por exposiciones y reconocimientos, su obra se caracteriza por composiciones intensas, en las que el color se expande en formas inusitadas que transmiten movimiento y tensión contenida.

La exposición, que permanecerá abierta hasta 29 de marzo, se inaugurará el 14 de marzo, a las 13:00 horas.