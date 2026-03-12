Nueve de cada diez agricultores y ganaderos renovarán su póliza de seguro agrario

Jueves, 12 Marzo 2026 18:53

El 89 por ciento de los agricultores y ganaderos encuestados en el Índice de Calidad Percibida 2025 realizado por Agroseguro confirma su intención de renovar su póliza de seguro agrario en la próxima campaña, lo que representa cuatro puntos porcentuales más que en 2024.

La encuesta, en la que han participado agricultores y ganaderos de todos los sectores productivos y de todas las comunidades autónomas, persigue evaluar aspectos concretos del seguro, como la cobertura o el precio, pero también la atención recibida tras enviar el parte de siniestro, la cuantía de la indemnización o la rapidez en el cobro.

Los resultados obtenidos recalcan que la fidelidad al seguro de los ganaderos (94%) y los agricultores (88%) se apoya en “la necesidad de contar con un instrumento que les dé tranquilidad” ante la “posibilidad de perderlo todo”.

La directora de Producción y Marketing de Agroseguro, Sílvia Marques destaca que el ICP 2025 confirma “la confianza del campo en el trabajo y compromiso de Agroseguro por ofrecer la mejor calidad de servicio y por seguir protegiendo lo que nos une. Detrás de cada póliza hay una familia, un proyecto de vida y mucho esfuerzo. Que el sector reconozca nuestro compromiso y la calidad del servicio que prestamos es un orgullo para todo el equipo”.

En total, la nota media global que otorgan los asegurados obtiene un notable por quinto año consecutivo y se sitúa en un 7,2 sobre 10, la nota más alta desde 2019.

Por encima de la media, destaca la satisfacción de los productores con la calidad de la información proporcionada por Agroseguro, la atención telefónica recibida y la información que proporciona la página web de la Agrupación. Todos los colectivos afirman sentirse informados sobre la póliza, el siniestro y la tasación, con cifras de satisfacción superiores al 95%.

Además, también destaca sobre la media, un año más, la rapidez en el pago de indemnizaciones.

Por otra parte, el índice NPS (Net Promoter Score) crece en 10 puntos y se ha situado en un ratio +30 durante 2025, el segundo mejor dato de toda la serie histórica. Este sistema, conocido de manera internacional, sirve como indicador para medir la recomendación del cliente.

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza.

Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.