La España Vaciada se moviliza contra "abandono institucional" y proyectos especulativos

Jueves, 12 Marzo 2026 08:45

En el marco del séptimo aniversario de la histórica manifestación en Madrid, la Revuelta de la España Vaciada, la cual cuenta con la colaboración y participación en los actos de Salvemos el mundo rural agredido, volverá el 31 de marzo a alzar la voz para denunciar la situación de emergencia que atraviesan los territorios rurales.

El colectivo advierte que el mundo rural se enfrenta a una amenaza sin precedentes, agredido por un modelo de desarrollo que prioriza el capital financiero sobre el bienestar de las personas y la protección de la vida.

El manifiesto de este año pone el foco en las múltiples agresiones que sufre el medio rural, destacando que la despoblación no es un proceso "casual ni inevitable", sino consecuencia de decisiones políticas que desmantelan servicios básicos y dificultan la movilidad y el acceso a derechos sociales en igualdad de condiciones.

Entre las principales denuncias recogidas en el texto figuran los megaproyectos energéticos y centros de datos, que destruyen paisajes y suelos agrarios para el beneficio exclusivo de grandes fondos de inversión ajenos al territorio; las plantas de biogás y minería extractivista que, bajo una falsa apariencia de «energía verde» o interés geoestratégico, sacrifican ecosistemas y tierras de labor; y el modelo agroindustrial el cual ejerce su presión sobre la ganadería y agricultura familiar, desplazadas por macrogranjas e industrias intensivas insostenibles que contaminan suelos y agua.

Frente a la visión del mundo rural como un "problema", la Revuelta de la España Vaciada reivindica los pueblos como "espacios de oportunidades".

El manifiesto destaca el potencial de estos territorios para acoger a nuevos pobladores, ofrecer alternativas al problema de la vivienda y liderar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad energética a escala social.

"Somos un espacio privilegiado para avanzar hacia una alternativa global a un sistema en crisis", subrayando que la conservación de la biodiversidad en el mundo rural es la herramienta más eficaz contra el cambio climático.

Exigencias políticas

La plataforma reitera su petición para que el 31 de marzo sea declarado oficialmente como el Día Europeo de Lucha contra la Despoblación.

Asimismo, instan a la Unión Europea, al Gobierno de España y a las administraciones autonómicas a adoptar medidas urgentes para un equilibrio territorial justo, a promover alianzas de igualdad, respeto y cooperación entre el medio urbano y el rural, y a respetar la autonomía de los pueblos bajo la premisa: "Que nadie decida por nosotros sin nosotros".

El comunicado concluye con una llamada a la unidad de toda la sociedad, advirtiendo que la despoblación es una «herida colectiva» que compromete la cohesión y el futuro de todo el país.

Manifiesto VII Aniversario Revuelta España Vaciada-2026