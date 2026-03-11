La Cámara felicita a dos empresas sólidas, reconocidas y muy queridas en Soria

Miércoles, 11 Marzo 2026 19:47

La Cámara de Comercio de Soria ha felicitado al restaurante La Chistera por sus 30 años y a Supelso Soria por su 40º aniversario.

“Décadas de trabajo, constancia y pasión que se traducen en empresas sólidas, reconocidas y muy queridas en Soria”, ha señalado en su perfil de redes sociales.

Además ha subrayado que la trayectoria de estas empresas son un ejemplo de compromiso, profesionalidad y buen hacer, contribuyendo día a día al desarrollo económico y social de nuestra tierra.

“¡Enhorabuena por todo lo conseguido y por seguir construyendo futuro en Soria!”, ha concluido.

La Chistera nació hace treinta años con la visión de combinar la alta cocina con el arte del entretenimiento.

"Desde el principio, nuestro enfoque ha sido fusionar la gastronomía con el espectáculo, creando un espacio único donde la magia de la cocina se une a la magia de las artes escénicas", señala el restaurante en su página web.

SUPELSO, empresa familiar con 40 años de experiencia, es una superficie comercial pionera en el sector del electrodoméstico.

En estos años, ha demostrado ser una empresa que se ha ido renovando y adaptando a las nuevas tendencias y necesidades del mercado.