El sector porcino traslada a PP y PSOE estrategia clara para garantizar su futuro en Castilla y León

Miércoles, 11 Marzo 2026 19:16

La Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (FEPORCYL) ha mantenido sendos encuentros con PP y PSOE para analizar la situación actual del sector porcino, los principales retos a los que se enfrenta el medio rural en Castilla y León y abordar algunas de las cuestiones regulatorias que más preocupan a las explotaciones de la Comunidad.

Estas citas forman parte de la ronda de reuniones que está manteniendo FEPORCYL con los diferentes partidos políticos ante las próximas elecciones autonómicas del 15M.

En el encuentro de trabajo con el PSOE estuvieron presentes el presidente de FEPORCYL, Miguel Ángel Ortiz, y el vicepresidente de la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO), Raúl Labanda.

Por parte del PSOE participaron el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez; el vicepresidente de la sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Josep Puxeu; la número dos de la candidatura socialista por Soria, Esther Pérez, y el senador del PSOE por Soria, Javier Antón.

A la reunión con el PP asistieron, por parte de FEPORCYL, el presidente, Miguel Ángel Ortiz; el vicepresidente de la Federación y presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Productores de Porcino de Ávila, Alberto Pascual; y el presidente de la Asociación Burgalesa de Ganado Porcino, Juan Ramón Sastre.

En representación del Partido Popular estuvieron, entre otros, la vicepresidenta de la Junta, María Isabel Blanco; el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente; el número dos de la candidatura del PP en Valladolid, José María Eiros; y el representante de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso.

Durante ambos encuentros, los representantes del sector porcino trasladaron la importancia estratégica de esta actividad para el desarrollo económico y social del medio rural de Castilla y León, donde el porcino constituye uno de los principales motores de actividad, empleo e inversión. Tras escuchar las propuestas de PP y PSOE, FEPORCYL agradece el respaldo mostrado por las dos formaciones políticas al sector porcino, si bien reclama la necesidad de que las administraciones públicas impulsen políticas que garanticen la estabilidad y el crecimiento del sector, evitando decisiones que generen incertidumbre o limiten su desarrollo.

Entre las cuestiones abordadas, el sector insistió en la importancia de avanzar en una adecuada ordenación territorial que permita impulsar la economía rural y favorecer la implantación de proyectos ganaderos viables y sostenibles. En este contexto, se puso sobre la mesa la necesidad de revisar el decreto autonómico 4/2018 de ordenación de explotaciones porcinas de Castilla y León, una normativa que desde el sector se considera que está frenando el crecimiento de muchas iniciativas empresariales en el territorio.

En este ámbito, FEPORCYL agradece el compromiso del PSOE por derogarlo, así como el interés del PP por revisarlo, especialmente en aquellos aspectos que superan lo establecido en la normativa nacional, en caso de asumir el gobierno autonómico.

En los dos encuentros se analizó también la necesidad de asumir una adaptación urgente de las tablas de producción de purines, un aspecto que preocupa especialmente al sector por su repercusión directa en la gestión de las granjas. En este sentido, el Partido Popular trasladó a la Federación que este asunto ya se encuentra trabajado y que entraría en vigor en caso de volver a asumir responsabilidades de gobierno, mientras que el PSOE expresó su compromiso de corregir los aspectos que el sector considera problemáticos.

Asimismo, ambas formaciones se comprometieron a trasladar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la necesidad de revisar los criterios aplicados en las concesiones de agua vinculadas al número de animales por explotación, con el objetivo de adaptarlos a la realidad productiva del sector.

Los representantes de FEPORCYL también reclamaron una mayor agilidad administrativa para facilitar la tramitación de proyectos, así como un respaldo institucional claro a una actividad que genera riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural, compromisos que asumieron tanto PP como PSOE con el objetivo de garantizar la viabilidad de las explotaciones y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en la Comunidad.

Desde la Federación se reiteró la necesidad de que el sector porcino cuente con una hoja de ruta clara y con espacios de diálogo estables con las administraciones. En este sentido, FEPORCYL volvió a poner en valor la importancia de recuperar e impulsar instrumentos de trabajo conjunto como la Mesa del Porcino, un foro considerado clave para abordar de manera coordinada los retos y oportunidades del sector.

La Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León valora positivamente la disposición de ambas formaciones a escuchar las demandas del sector y a mantener abiertos canales de diálogo que permitan mejorar el marco normativo y administrativo en el que desarrollan su actividad las explotaciones porcinas de Castilla y León, y reitera su voluntad de seguir trabajando con todas las instituciones para garantizar el futuro de una actividad esencial para la economía y la fijación de población en el medio rural.

PROPUESTAS PRIORITARIAS DEL SECTOR PORCINO:

- Modificación urgente del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, modificando el anexo III del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades. Marco normativo estable y adaptado a la realidad actual, incidiendo especialmente en la necesidad de modificar el Decreto 4/2018 (que determina las condiciones mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León) para corregir las limitaciones y exigencias que, a juicio del sector, están generando graves problemas de aplicación práctica en las explotaciones porcinas, especialmente en granjas ya existentes, asfixiando y limitando inversiones y proyectos en el medio rural.

- Adaptación urgente de las tablas de producción de purines, con el fin de adecuarlas a la realidad de las explotaciones y llevar a cabo una gestión sostenible y eficiente compatible con la protección medioambiental y la viabilidad del sector.

- Compromisos claros para no enfrentar al viñedo con la ganadería. En este sentido, rechazan cualquier iniciativa normativa sin base técnica orientada a restringir o impedir la implantación o continuidad de granjas en zonas de producción vitivinícola, y recuerdan que la ganadería ya está ampliamente regulada y sometida a exigentes controles ambientales. El sector defiende la convivencia entre agricultura, ganadería e industria agroalimentaria como actividades complementarias, generadoras de sinergias y economía circular, por lo que urgen criterios homogéneos y decisiones basadas en informes técnicos. Además, piden que cualquier cambio normativo se tramite con participación real del sector y evaluación de impacto.

- Agilidad administrativa para garantizar la competitividad del sector y el desarrollo económico de Castilla y León y, en especial, la agilización urgente de la tramitación de expedientes ambientales, especialmente aquellos que cuentan con informes técnicos favorables y acumulan retrasos injustificados.

- Armonizar las dotaciones de agua establecidas por las diferentes cuencas para poder continuar con la actividad ganadera. En concreto, en el caso de Castilla y León, consideran necesario que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) realice un estudio para ver el impacto de la redistribución de derechos concesionales en los cebos y reproductoras, así como la apertura de un procedimiento extraordinario para la regularización de aprovechamientos históricos.

- Reactivación de la Mesa de Porcino de Castilla y León como órgano estable de interlocución entre la administración autonómica y el sector porcino

- Que la Junta de Castilla y León habilite líneas de ayudas económicas específicas dirigidas a las asociaciones representativas del porcino, con el objetivo de reforzar la profesionalización, defensa, representación y gestión del sector.

- Defensa activa del sector porcino, basada en datos objetivos y criterios técnicos, frente a mensajes simplistas o ideológicos que no reflejan la realidad del sector ni los avances realizados en sostenibilidad ambiental, bienestar animal y bioseguridad. El desprestigio institucional genera inseguridad jurídica, frena inversiones y perjudica gravemente al medio rural de Castilla y León.