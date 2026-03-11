Unión Municipalista pide el voto para candidaturas independientes el próximo 15 de marzo

Miércoles, 11 Marzo 2026 13:29

Unión Municipalista, confederación que agrupa a partidos independientes de toda España, ha pedido el voto para las candidaturas municipalistas, entre ellas Soria ¡Ya!, que concurren a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo,por representar mejor la defensa de los intereses de los territorios y de los municipios de la comunidad.

En concreto, Unión Municipalista respalda a las siguientes candidaturas: Por Ávila en la provincia de Ávila, Vía Burgalesa Municipalista en Burgos, ¡Vamos Palencia! en Palencia, Soria ¡Ya! en Soria, Municipalistas–España Vaciada en Valladolid y Ahora Decide–España Vaciada en Zamora.

Desde la confederación destacan que, pese a tratarse de proyectos diferentes, todos ellos comparten una misma filosofía política basada en el municipalismo, la defensa del territorio y la necesidad de que las decisiones que afectan a Castilla y León se tomen teniendo en cuenta la realidad de sus pueblos y ciudades.

El presidente de Unión Municipalista, David García, ha señalado que estas candidaturas representan “la voz del territorio frente a los partidos tradicionales, que demasiadas veces gobiernan desde los despachos y alejados de la realidad de los municipios”.

En este sentido, ha subrayado que el municipalismo “es la mejor herramienta para defender los intereses de los pueblos, garantizar servicios públicos dignos y luchar contra el abandono institucional que sufren muchas zonas del interior”.

Asimismo, García ha destacado que el crecimiento de este tipo de proyectos demuestra que cada vez más ciudadanos reclaman una política “más cercana, más útil y más centrada en resolver los problemas reales de la gente”.

Por ello, ha animado a los votantes de Castilla y León a respaldar el próximo domingo a las candidaturas municipalistas que concurren a los comicios.

Desde Unión Municipalista consideran que una presencia significativa de estas formaciones en las Cortes de Castilla y León contribuirá a reforzar el equilibrio territorial, impulsar políticas de desarrollo rural y garantizar que las instituciones autonómicas escuchen la voz de los municipios.

Unión Municipalista

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España.

Una formación que aspira a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales en las elecciones municipales de 2027.

Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y aspira a obtener representación en parlamentos regionales.