Nunca una mujer ha presidido la Junta de Castilla y León

Domingo, 08 Marzo 2026 14:56

Nunca una mujer ha presidido la Junta de Castilla y León, aunque una soriana estuvo cerca de romper este techo de cristal. Ahora, en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, sólo una candidatura está encabezada por una mujer.

La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, es la primera y única mujer a la cabeza de un partido con representación parlamentaria que se postula a presidir Castilla y León el próximo 15 de marzo.

Gallego que ha lamentado que la mujer en política aún sea considerada un “escaparate” y ha censurado, en una entrevista publicada por EFE, que sea una manera que tienen los grandes partidos de “cubrir expediente”.

Gallego nació en 1973 en Santa María del Páramo, municipio leonés del que es alcaldesa desde 2015.

Jurista de formación, cursó Derecho y completó su preparación con un máster en Dirección Comercial y Márketing.

Antes de ocupar cargos institucionales relevantes, desarrolló su carrera profesional vinculada al ámbito jurídico y posteriormente trabajó como funcionaria en el Ayuntamiento de León.

La dirigente leonesista cuenta además con una larga trayectoria dentro de UPL, formación en la que milita desde hace más de 25 años. En mayo de 2025 asumió la secretaría general del partido tras el congreso celebrado ese año, convirtiéndose en la primera mujer que lidera la organización y tomando el relevo de Luis Mariano Santos.

Desde que se constituyeron las primeras Cortes autonómicas en 1983, el liderazgo político de la Comunidad ha estado monopolizado por hombres.

La presencia femenina en la política autonómica ha avanzado con el paso de los años, aunque de forma lenta.

En las primeras Cortes de Castilla y León, surgidas tras las elecciones del 8 de mayo de 1983, apenas tres mujeres ocuparon escaño entre los 84 procuradores, todas pertenecientes al PSOE.

En aquel momento la desigualdad también era total en el Gobierno autonómico.

El primer Ejecutivo, presidido por el socialista Demetrio Madrid, no contó con ninguna mujer entre sus consejeros.

Cuatro décadas después el escenario es diferente, aunque todavía lejos de la igualdad plena.

En la última legislatura 34 mujeres han ocupado escaño en las Cortes de Castilla y León, que cuentan con 81 procuradores.

El momento de mayor equilibrio se alcanzó en la novena legislatura, cuando se logró una paridad total con 42 procuradoras y 42 procuradores.

Las primeras consejeras llegaron en 1995

El acceso de las mujeres al Consejo de Gobierno autonómico también tardó en producirse.

Durante los mandatos de José Constantino Nalda, José María Aznar y Jesús Posada no hubo presencia femenina en el Ejecutivo.

Hubo que esperar hasta 1995, durante el segundo gobierno del soriano Juan José Lucas, para ver a las primeras consejeras de la historia de la Comunidad: Isabel Carrasco y Josefa Fernández Arufe.

En la actualidad, el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco cuenta con cuatro mujeres entre los diez miembros del Consejo de Gobierno, entre ellas la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, y la zamorana Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y que ejerce además como vicepresidenta.

Mujeres que abrieron camino

Aunque ninguna ha llegado aún a la Presidencia de la Junta, varias mujeres han marcado hitos en la política autonómica.

Uno de los más destacados fue el de la soriana de Ágreda María Jesús Ruiz, que se convirtió en la primera vicepresidenta de la Junta durante el segundo gobierno de Juan Vicente Herrera, cargo que desempeñó entre 2004 y 2007.

En este tiempo sonó su nombre para ser la sucesora natural de Herrera en la presidencia de la Junta.

También bajo el mandato de Herrera se produjo otro avance simbólico: Rosa Valdeón se convirtió en la primera portavoz del Gobierno autonómico en 2015, además de vicepresidenta.

En el ámbito parlamentario, la primera mujer en presidir las Cortes de Castilla y León fue la salmantina Josefa García Cirac, que asumió el cargo en 2011. Posteriormente, en 2015, la presidencia recayó en Silvia Clemente, quien actualmente lidera la formación política Nueve Castilla y León en estas elecciones

Las alcaldías también reflejan la brecha

La falta de liderazgo femenino se refleja también en los ayuntamientos de las grandes ciudades.

La primera mujer en gobernar una capital de provincia en la Comunidad fue Dolores Ruiz-Ayúcar, alcaldesa de Ávila entre 1995 y 1999.

En Soria, la socialista Eloísa Alvarez fue nombrada alcaldesa en 1999. Más tarde lo sería la popular Encarnación Redondo.

Sin embargo, tres capitales siguen sin haber tenido nunca una alcaldesa: Valladolid, León y Salamanca