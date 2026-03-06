FSIE invita a elegir en libertad la escuela concertada de Castilla y León

Viernes, 06 Marzo 2026 16:08

FSIE CyL, organización sindical mayoritaria en el ámbito de la enseñanza privada concertada en la Comunidad, ha presentado su nueva campaña de escolarización dirigida a los padres y madres para que elijan en libertad a la escuela concertada de Castilla y León como opción de calidad, como lo avalan los sucesivos informes PISA, liderando el ranking nacional y destacando a nivel internacional.

VIDEO PROMOCIONAL: https://www.fsie-cl.org/CampEsc2627.mp4

La enseñanza concertada es una red sostenida con fondos públicos y por tanto gratuita en sus niveles obligatorios y también en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) que está subvencionado por parte de la Junta.

La red concertada cuenta con casi 10.000 profesionales, docentes y no docentes, que trabajan en los más de 220 centros presentes en todas las capitales de provincia y en más de 40 municipios de zonas rurales.

La Escuela Concertada ofrece educación integral, ya que engloba todos los niveles de formación, desde los 0 hasta los 18 años (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como centros específicos de Educación Especial).

Estos centros aportan proyectos educativos propios de cada entidad con un objetivo claro: el desarrollo integral de la persona.

Este año FSIE CyL ha elegido el lema “Tu Elección Construye su Futuro” y con ello pretende llamar la atención de las familias sobre uno de los problemas más acuciantes en la actualidad: el complejo futuro que tienen por delante nuestros hijos y lo importante que es elegir para ellos su futura educación.

Los profesionales de la Escuela Concertada, cualificados y comprometidos, están en un proceso de innovación y formación constante: la aportada por la administración educativa, la específica de cada centro y la que promueven organizaciones como el propio sindicato FSIE para afiliados o para todos los trabajadores que lo deseen -como los últimos cursos ofrecidos sobre Disciplina Positiva en el Aula o los dirigidos a la obtención de la Competencia Digital Docente, entre otros-, que avalan esa preparación para formar alumnos ante un futuro cada vez más complicado.

FSIE Castilla y León ha animado a los padres a informarse visitando los centros en sus jornadas de puertas abiertas con la posibilidad de valorar cómo trabaja el profesorado y el personal no docente y conocer en directo la oferta y los proyectos educativos.

“Elegir un centro concertado es, más que nunca, una inmejorable manera de construir su futuro”, ha resaltado.

Según la organización sindical, elegir un centro concertado representa “más que nunca una oportunidad para construir el futuro de los alumnos”, gracias a una red educativa que combina experiencia, innovación y compromiso con la formación integral.

Las solicitudes se pueden presentar del 17 de marzo al 8 de abril.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FSIE CyL es una organización exclusiva del ámbito de la enseñanza privada, concertada y atención a personas con discapacidad que representa al 73 por ciento de los profesionales de la enseñanza concertada y al 24 por ciento de los de discapacidad en la Comunidad.