Podemos denuncia, con camión de "Demoliciones Mañueco", los destrozos del PP en Castilla y León

Lunes, 02 Marzo 2026 13:22

Podemos-Alianza Verde ha denunciodo los destrozos que el PP ha realizado desde la Junta de Castilla y León durante cuatro décadas en la comunidad a través de un camión de ‘Demoliciones Mañueco’ que circulará por las calles de las ciudades.

Podemos-Alianza Verde ha considerado que la gestión de Mañueco está demoliendo los servicios públicos: la sanidad pública, la educación pública y la atención a la dependencia; también está debilitando el derecho a la vivienda por su inacción y dañando el territorio mediante megaproyectos tóxicos.

Este camión busca poner el foco en esos efectos y, al mismo tiempo, visibilizar las soluciones que propone Podemos-Alianza Verde.

El objetivo de Podemos-Alianza Verde es ampliar y blindar lo público, proteger nuestro territorio, además de poner fin a un gobierno marcado por la corrupción y la despoblación.

A través de ‘La Fuerza de la Valentía’, Podemos-Alianza Verde es la voz no se calla ante las injusticias y las tropelías que lleva perpetrando el Partido Popular.

El camión se alinea con nuestra trayectoria de lucha y lanza un mensaje claro: durante esta campaña se va a hablar de los problemas de Castilla y León y del proyecto alternativo de Podemos.

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha explicado que este camión muestra cómo "el Gobierno de Mañueco está destrozando el derecho a la vivienda, derribando los servicios públicos, demoliendo el territorio con mega proyectos tóxicos y abandonando el medio rural".

"Frente a las demoliciones Mañueco, Podemos representa una alternativa, la defensa del derecho a la vivienda, la defensa de los servicios públicos, de nuestro territorio", ha añadido Llamas.

Llamas ha estado acompañado en la presentación del camión por la Secretaría General de Podemos, Ione Belarra, quien ha insistido en que "Mañueco y el PP se están cargando todo lo que hace posible la vida, los servicios públicos a través de recortes y privatizaciones. Se está desviando dinero de la sanidad pública a la sanidad privada".

"Se cargan las posibilidades de vivir en Castilla y León porque no quieren que haya gente viviendo en esta tierra porque así es más fácil extraerle toda la riqueza y abusar de sus recursos naturales y para eso la gente les sobra", ha sentenciado Belarra.

El camión de 'Demoliciones Mañueco' circulará por las calles de Castilla y León para denunciar los recortes, privatizaciones y engaños del Partido Popular en esta tierra.