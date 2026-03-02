los jóvenes de Castilla y León prefieren emprender a trabajar en una empresa, según informe

Lunes, 02 Marzo 2026 13:40

El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes castellano leoneses de entre 15 y 21 años.

Así lo asegura el ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’ sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 31,3 por ciento de los jóvenes castellanoleoneses quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 12,4 por ciento que aspira a ser empleado por cuenta ajena.

Por su parte, el 19,7 por ciento optaría por ser funcionario y un 36,6por ciento reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

A nivel nacional, el 34,5 por ciento de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5 por ciento que se inclina por ser asalariado.

“La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente. Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos”, ha analizado Nuño Nogués, director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Entre las razones por las que los jóvenes castellanoleoneses eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por ser su propio jefe (31%), dedicarse a aquello que realmente les gusta (30%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (26%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 75,5 por ciento de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil.

Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y economía colaborativa.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (44,5%), poder tener un salario más alto (41,2%), y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (40,5%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente “no les aporta ventajas”.

“Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad”, ha añadido el director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Pesimistas con el futuro laboral

La Generación Z de Castilla y León se muestra pesimista con el futuro laboral.

El 40,6% de los jóvenes castellanoleoneses cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 35% piensa que la situación seguirá igual y un 24,4% opina que el empleo irá mejor.

A nivel nacional, el dato se sitúa en el 44,2% de los jóvenes españoles que cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

“Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro”, ha explicado Nuño Nogués, director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 65,9% de los jóvenes castellanoleoneses confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

“Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad”, ha añadido Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Castilla y León destacan: el interés y las ganas de trabajar (52,7%), la experiencia (47,8%), tener un buen nivel de idiomas (46,9%), y los conocimientos (45,8%).

Movilidad internacional

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 58% de los jóvenes castellanoleoneses lo tiene claro y emigraría.

A nivel nacional, el dato es ligeramente superior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo “pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran”, observa el director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Entre las razones por las que los castellanoleoneses se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (43,3%), seguida de tener un mejor salario (27,5%), por la falta de oportunidades en España (13,8%) y para aprender idiomas (11,7%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (26,3%), seguido de Reino Unido (16,4%), Alemania (14,4%) e Italia (13,1%).

Mejor preparados que sus padres

Según los datos del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’, el 53,4% de los castellanoleoneses cree que su generación está más preparada que la de sus padres, un dato en línea con la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

“Partimos de que más de la mitad siguen pensando que están más preparados que sus padres, pero se observa una tendencia a la baja en los últimos años. En 2018 más del 83% afirmaban estar más preparados que sus progenitores, y hoy la cifra ha caído en casi 30 puntos. Esta percepción puede provenir en parte de la opinión que también tienen sus profesores de que la educación está empeorando, que se prepara peor a los jóvenes para su futuro profesional. A esto podemos añadir que muchos están perdiendo el interés por los estudios e incluso que son conscientes de que se está perdiendo la cultura del esfuerzo, lo que consecuentemente lleva a una peor preparación”, ha valorado Nuño Nogués, director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Continuando con la comparación con sus progenitores, el 66,3% de los jóvenes de Castilla y León considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

“Son más optimistas, y con razón. España ha experimentado un desarrollo muy importante en los últimos cinco lustros y, aunque este desarrollo se esté frenando, lo normal es que los jóvenes opinen así. Lo que deberían considerar es que el futuro no está garantizado, el pasado no necesariamente debe repetirse, y como estamos viendo desgraciadamente, si no hacemos todos un esfuerzo, empezando por ellos, y siguiendo por la sociedad en su conjunto, el futuro puede ser peor para ellos”, ha señalado Nogués.

Respecto a la relación de los jóvenes castellanoleoneses y sus compañeros de clase con los profesores, el 91,6% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 5,6% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 2,7% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

La Universidadsigue siendo la opción preferida

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes castellanoleoneses para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 71% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 8,1% de los jóvenes.

Por otro lado, el 12,2% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 5,4% se incorporará al mercado laboral, el 2,5% montará su propio negocio, y un 0,8% continuará con el negocio familiar.

“También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria”, ha apuntado Nuño Nogués.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (72%), la que tenga mayores salidas profesionales (50%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (45%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (30,9%), Derecho (24,7%), Magisterio (20,2%), Marketing y Publicidad (19,7%), y Deportes (14,2%).

“La vocación es la primera razón para elegir una carrera universitaria, aunque las salidas profesionales también tienen un peso importante. Aunque pueda parecer que otras opciones son más pragmáticas, si hacen lo que les gusta, se sentirán más realizados y generalmente lo harán mejor, lo que les puede reportar bienestar personal y una más exitosa carrera profesional”, considera el director del informe.

Por otro lado, el informe recoge que el 69,2% de los castellanoleoneses cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 19,9% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

Formación orientada al futuro

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza: nueve de cada diez jóvenes de Castilla y León consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y el 92,5% valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

“La formación práctica es un complemento a la teoría, hace la formación mucho más efectiva. La memoria o ejercicios teóricos dan conocimiento, pero no permiten por sí mismos un aprendizaje óptimo. A nuestros jóvenes cada vez se les pide mejor preparación en un mundo muy competitivo. Eso incluye conocimiento teórico y práctico, y la experiencia es otro requisito. La práctica y el aprendizaje experiencial es un complemento fundamental para el conocimiento teórico”, ha explicado Nuño Nogués.

El 78,1% de los jóvenes castellanoleoneses considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 85,1% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico. “La formación financiera y en materia de gestión es fundamental para todos nosotros. A lo largo de nuestra vida tenemos que gestionar nuestras finanzas personales y tener un conocimiento mínimo de cuestiones como equilibrar nuestros gastos y nuestros ingresos, solicitar préstamos al consumo o hipotecarios, saber invertir lo poco o mucho que tengamos para tener un futuro mejor y poder jubilarnos con tranquilidad, etc. Si a esto se une que un tercio de los jóvenes se están planteando emprender, la necesidad de introducir más educación económica, financiera y en materia de emprendimiento deber ser no ya una demanda de los jóvenes, sino un objetivo a corto plazo de las autoridades educativas”, ha finalizado el director del informe.

Sobre el informe

El objetivo del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’ es conocer las actitudes y puntos de vista que tienen los alumnos españoles para poder tenerlas en cuenta de cara a abordar las necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras. E

l trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 11.117 estudiantes de 3º y 4º de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato; y los ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.

Esta investigación social ha sido promovida y realizada por ABANCA y Praxis MMT, organizadores de Young Business Talents, el único proyecto realmente práctico de formación empresarial presente en los centros docentes, gracias al uso de simuladores de última generación y la gamificación. Este informe sobre la visión de los jóvenes viene a complementar el que se realiza también sobre los profesores preuniversitarios españoles ‘La visión del profesor’, en el que se muestra la valoración que hacen sobre cuestiones relativas a sus alumnos y la educación en España.