Los Pueblos Más Bonitos de España en Castilla y León superan los 6 millones de visitantes en 2025

Miércoles, 18 Febrero 2026 08:42

Los Pueblos Más Bonitos de España en Castilla y León han registrado en 2025 un total de 6.341.079 visitantes, reafirmando el peso de la Comunidad dentro de la red nacional.

Con un 87 por ciento de visitantes nacionales y un 13 por ciento internacional, el modelo castellano leonés mantiene una estructura sólida y diversificada, según ha subrayado la red.

La fortaleza de Castilla y León reside en su implantación en las nueve provincias y en la variedad de paisajes culturales que representa.

En el oeste, enclaves como La Alberca o Puebla de Sanabria reflejan la identidad serrana y la arquitectura tradicional vinculada a la frontera histórica.

En el eje del Duero y el norte burgalés, municipios como Lerma y Frías muestran el peso de las fortalezas medievales y los conjuntos históricos elevados sobre el paisaje.

En la meseta y Tierra de Campos, Urueña y otros enclaves culturales consolidan un perfil vinculado a patrimonio, literatura y tradición.

En el sur y sureste, villas como Pedraza o Medinaceli proyectan una imagen de arquitectura monumental y trazado medieval que sigue atrayendo escapadas culturales.

Seis pueblos de Soria pertenecen a esta red (Medinaceli, Yanguas, Vinuesa, El Burgo de Osma, Monteagudo de las Vicarías y Berlanga de Duero).

Esta diversidad convierte a Castilla y León en uno de los territorios más completos dentro de la red.

Agosto y Semana Santa marcan el ritmo

El comportamiento anual mantiene un patrón claro.

Agosto concentra el mayor volumen de visitantes, con julio en niveles elevados. La Semana Santa supone el segundo gran impulso del año, especialmente en municipios de fuerte carácter patrimonial.

La primavera consolida la tendencia creciente y el inicio del otoño mantiene actividad destacada en destinos culturales y gastronómicos, mientras que el invierno presenta un comportamiento más contenido.

Un turismo estructural, no puntual

Más allá de la cifra global, el dato relevante es la distribución territorial: los más de seis millones de visitantes no se concentran en un único enclave, sino que se reparten por toda la Comunidad, fortaleciendo el tejido local y contribuyendo a la conservación del patrimonio.

En 2025, Castilla y León reafirma su papel como uno de los pilares territoriales de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Los datos presentados en este informe corresponden a los visitantes de 2025 y son fruto del acuerdo de colaboración entre la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y Telefónica Tech.

La plataforma de recogida y análisis de datos de Telefónica Tech ha permitido obtener, con el mayor grado de precisión posible, el número de visitantes de cada municipio a partir de información agregada y anonimizada procedente de la red móvil.

Se trata de una herramienta pionera aplicada a una red nacional de municipios, que facilita una gestión turística más eficiente y una planificación estratégica basada en datos objetivos y medibles.