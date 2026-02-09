Los embalses del Duero se encuentran al 78 por ciento de su capacidad
Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 2.235,1 hectómetros cúbicos, 180 hm³ más en la última semana debido a las lluvias y el deshielo, lo que supone el 78,3% de su capacidad.
Este registro se sitúa cerca de 13 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (65,7%) y uno menos que hace un año (79,6%), según ha informado la CHD.
La reserva por sistemas es la siguiente:
León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 75,8%
Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 78,6%
Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 76,1%
Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 75,6%
Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 87,8%
Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 88%
Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 80,7%
Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 81,1%
Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 74,3%
Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.