Los embalses del Duero se encuentran al 78 por ciento de su capacidad

Lunes, 09 Febrero 2026 14:23

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 2.235,1 hectómetros cúbicos, 180 hm³ más en la última semana debido a las lluvias y el deshielo, lo que supone el 78,3% de su capacidad.

Este registro se sitúa cerca de 13 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (65,7%) y uno menos que hace un año (79,6%), según ha informado la CHD.

La reserva por sistemas es la siguiente:

León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 75,8%

Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 78,6%

Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 76,1%

Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 75,6%

Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 87,8%

Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 88%

Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 80,7%

Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 81,1%

Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 74,3%

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.