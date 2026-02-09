La Cámara de Soria traslada 19 propuestas a las candidaturas autonómicas

Lunes, 09 Febrero 2026 14:07

La Cámara de Comercio de Soria ha recibido a las distintas formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, para trasladarles un conjunto de propuestas económicas y sociales clave para el desarrollo de la provincia. Son 19 propuestas que recogen las peticoines del empesariado soriano.

Estas propuestas, elaboradas a partir de la escucha directa al tejido empresarial soriano, recogen medidas de ámbito autonómico orientadas a reforzar la competitividad de las empresas, favorecer la atracción de inversiones y personas, impulsar el emprendimiento, mejorar el acceso a la financiación, facilitar el relevo generacional de negocios y afrontar retos estructurales como la despoblación, la falta de vivienda o el déficit de infraestructuras y servicios.

En este marco, la Cámara ya ha mantenido una primera reunión con la candidatura autonómica del PSOE de Soria y, a lo largo de esta semana, tiene previsto celebrar nuevos encuentros solicitados por el Partido Popular y por Soria ¡Ya!, a los que se les hará llegar de primera mano las principales demandas y prioridades de las empresas de la provincia.

El documento presentado recoge 18 propuestas clave orientadas a reforzar la competitividad empresarial, impulsar la actividad económica y dar respuesta a los principales retos estructurales de Soria y de Castilla y León.

Entre ellas, la Cámara subraya la necesidad de garantizar la estabilidad política y la colaboración institucional entre administraciones; establecer una escucha activa y permanente con las empresas; y avanzar decididamente en la simplificación administrativa para eliminar trabas burocráticas que dificultan la inversión y la gestión empresarial.

Asimismo, se plantean medidas específicas para favorecer el retorno activo de jóvenes, mediante políticas públicas ambiciosas que combinen empleo, emprendimiento, vivienda y acompañamiento personalizado, así como la puesta en marcha de planes de vivienda que faciliten el acceso tanto a la compra como al alquiler y contribuyan a atraer población y trabajadores a la provincia.

El refuerzo de la competitividad empresarial y la atracción de nuevas empresas constituye otro de los ejes centrales del documento, junto al apoyo decidido al emprendimiento, la mejora del acceso a la financiación y el establecimiento de ayudas directas a las empresas para favorecer su consolidación y desarrollo, especialmente en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la innovación y la competitividad.

La Cámara también reclama un programa integral de traspaso de negocios y relevo generacional que evite el cierre de empresas viables por falta de continuidad, una menor carga impositiva que incentive la actividad económica, y una actuación firme contra las actividades ilegales que suponen una competencia desleal para las empresas que cumplen la normativa.

En materia de infraestructuras, las propuestas incluyen la mejora y dotación de los polígonos industriales, una planificación logística adecuada —con la incorporación de un Cylog para la provincia—, el impulso a infraestructuras de comunicación modernas, conectividad digital de calidad, potencia eléctrica suficiente y un sistema logístico que elimine las desventajas territoriales.

También se plantea la necesidad de implantar transporte público a los polígonos industriales para facilitar el acceso de los trabajadores.

El documento recoge igualmente la importancia de alinear la formación con las necesidades reales de las empresas, impulsando nuevos grados universitarios y ciclos de Formación Profesional vinculados a sectores estratégicos, así como el fomento de los servicios básicos en el medio rural como condición indispensable para fijar población y actividad económica.

Por último, se propone optimizar la gestión del servicio de salud en relación con las bajas laborales, con el objetivo de reducir el absentismo y mejorar la productividad empresarial.

Desde la Cámara de Comercio de Soria se ha insistido en que estas propuestas tienen en cuenta la singularidad territorial y demográfica de la provincia y buscan contribuir a un desarrollo económico sostenible a medio y largo plazo.

La institución reafirma así su papel como interlocutor del tejido empresarial soriano y como órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en un momento clave para el futuro de la provincia.