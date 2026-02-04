Soria ¡Ya! y USO coinciden en necesidad de trato diferenciado para Soria frente a despoblación

Miércoles, 04 Febrero 2026 15:12

Soria ¡Ya! ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con representantes del sindicato USO en la provincia de Soria, dentro de la ronda de encuentros que la plataforma sorianista está desarrollando con organizaciones sindicales y colectivos sociales.

Por parte de Soria ¡YA! la reunión ha contado con la participación del cabeza de lista a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Ángel Ceña, y del portavoz de la plataforma, Carlos Vallejo.

En representación de USO han asistido Óscar Pérez García y Federico Laguna García.

Durante el encuentro, desde USO se ha subrayado que Soria sufre una discriminación negativa estructural derivada de la despoblación y de la falta histórica de infraestructuras, lo que hace imprescindible aplicar medidas de discriminación positiva por parte de las administraciones públicas que compensen esa situación de desventaja.

En este sentido, se ha insistido en que dichas medidas deben aplicarse de forma gradual y ajustada a la realidad de cada territorio, ya que no todo el medio rural presenta las mismas condiciones ni los mismos problemas.

Uno de los ejes centrales de la reunión ha sido la necesidad de un nuevo marco específico para Soria, planteado simbólicamente como un «nuevo Fuero», que permita atraer población y actividad económica, del mismo modo que en el siglo XI se impulsaron políticas de repoblación adaptadas a contextos extremos.

Desde USO se ha incidido en la dificultad de retener talento y profesionales, especialmente en ámbitos como la sanidad, donde la falta de incentivos vitales y profesionales dificulta la permanencia en la provincia.

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa la excesiva concentración de la administración autonómica en Valladolid, señalando que no toda la estructura administrativa debe localizarse en una única ciudad y que una mayor descentralización contribuiría al equilibrio territorial y al mantenimiento de empleo público en provincias como Soria.

En materia de servicios públicos e infraestructuras, ambas partes comparten la necesidad de una inversión diferenciada en sanidad, transporte público de viajeros, carreteras y ferrocarril, adaptada a la realidad soriana. Durante la reunión se han abordado las carencias existentes en comunicaciones, transporte y servicios sanitarios, así como la falta de continuidad y planificación en las inversiones públicas.

Coincidiendo con la postura de Soria ¡Ya!, desde USO también se ha trasladado su oposición tanto al acuerdo comercial con Mercosur como a los aranceles impulsados por la Administración Trump, reclamando coherencia a los partidos de ámbito estatal y advirtiendo de los efectos negativos que estas políticas pueden tener sobre el sector agrario y ganadero.

En este sentido, se ha criticado que algunos partidos mantengan discursos diferentes en función del territorio.

Por último, el sindicato ha expuesto los problemas derivados de los Acuerdos del Diálogo Social, de los que USO queda sistemáticamente excluido, planteando la necesidad de revisar los criterios de participación para garantizar un marco más plural y representativo.