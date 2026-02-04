Las bajas médicas se han disparado un 60 por ciento en España desde 2017

Miércoles, 04 Febrero 2026 16:02

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este miércoles su Estudio sobre Incapacidad Temporal (IT), en el que señala que las medidas normativas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, desde el año 2018, junto con las garantías que ofrecen los convenios colectivos y la saturación de las listas de espera han contribuido a que la incidencia de las bajas médicas se dispare casi un 60 por ciento en España desde 2017.

"La AIReF constata la influencia de la evolución del marco normativo hacia un enfoque progresivamente más garantista desde 2018, que ha revertido restricciones previas y ampliado la protección económica durante los episodios de incapacidad temporal. En concreto, destaca la restauración del complemento retributivo del 100 por ciento para los empleados públicos en situación de IT, que incrementó en un 40 por ciento la probabilidad de iniciar una baja. Por su parte, el tránsito desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsado por la reforma laboral incrementó en torno a un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de IT", han señalado en su estudio.

A esto se suman nuevos tipos de IT o el hecho de que no sea necesario llevar presencialmente los papeles a la empresa, que también hacen del sistema más garantista.

La AIReF ha analizado el diseño institucional y gobernanza de la IT, los determinantes de su evolución y el impacto causal de reformas normativas recientes.

La institución ha propuesto reforzar la supervisión y coordinación de la prestación para mejorar su eficacia.

La incapacidad temporal (IT) constituye una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español y representa el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social, con un desembolso de 16.500 millones de euros en 2024, solo superado por las pensiones.

Esta prestación garantiza la protección económica de los trabajadores cuando una enfermedad o accidente les impide, de manera transitoria, el desempeño de su actividad laboral.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha detectado una deficiencia estructural en la gestión de la IT derivada de la separación entre la autoridad que concede la prestación (médicos) y la responsabilidad financiera de la misma (INSS).

Además ha identificado como principal debilidad la falta de mecanismos robustos e integrados de información, supervisión y seguimiento y se propone su construcción como eje central para mejorar la eficacia

Este diagnóstico se produce en un contexto de deterioro de los principales indicadores de la IT, con un aumento cercano al 60 por ciento en la incidencia entre 2017 y 2024 y un incremento de la duración media que han provocado que se triplique el gasto en incapacidad temporal.

La evaluación pone de relieve el papel relevante de la falta de supervisión y seguimiento de los procesos, la evolución normativa más garantista, el ciclo económico expansivo, el aumento de la demanda sanitaria y las listas de espera en el aumento de la IT

Propuestas

La AIReF ha propuesto desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del INSS para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y en la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera •

Por último ha presentado una herramienta interactiva que permite el seguimiento de los principales indicadores de IT para 9.500 tipologías de individuos diferentes.

A la vista de la elevada concentración de episodios de IT en las empresas de mayor tamaño, la AIReF propone que las instituciones gestoras de la IT promuevan activamente una mayor implicación de estas empresas en la gestión responsable de la prestación y en la mejora de la salud laboral.