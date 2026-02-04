CSIF reclama planificar proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes

Miércoles, 04 Febrero 2026 13:34

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una reunión urgente para planificar el próximo proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, determinar un refuerzo de plantillas acorde a la carga de trabajo, con el fin de evitar el colapso de las Oficinas de Extranjería.

CSIF ya reclamó mejoras laborales para las/os trabajadores de las oficinas de extranjerías tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería el año pasado, que supuso en la práctica una elevada carga de trabajo que, en las actuales circunstancias, se hace inasumible por la plantilla, pese al personal temporal que se incorporó desde principios del año pasado.

Además, desde que el Gobierno informó sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria ha aumentado la afluencia de personas a las oficinas para pedir información.

De hecho, el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, que se encuentran saturados, tanto de manera presencial como telemática, por la falta de personal. CSIF también denuncia los fallos que se están registrando en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda.

Otra circunstancia que ha señalado CSIF es que parte del personal destinado en Extranjería tiene la condición de interinidad y por su carácter temporal deben de recibir formación los efectivos que se incorporan, lo que supone también un inconveniente que afecta a las labores de la plantilla.